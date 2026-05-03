Po explozi policie prohledala i druhé ohniště na tábořišti a i pod ním našla předmět s výbušninami. Na místo přijela pyrotechnická jednotka. Policie vyšetřuje, jak se výbušniny pod obě ohniště dostaly.
Jak závažná zranění děti utrpěly, není podle policie jasné. Záchranáři je odvezli do nemocnice v Linci.
V Rakousku se občas stále nacházejí bomby z druhé světové války, děje se to nejčastěji během výkopových prací na stavbách. Incidenty jako ten ze soboty jsou ale vzácné.