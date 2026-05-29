Auto pomalu projíždí ranní krajinou a řidič za jízdy snímá scénu zkázy, která se mu nabízí při pohledu z okna. Převrácené náklaďáky, hořící pancéřované auto, pokroucený vrak buchanky.
Na takové scény z války na východě Ukrajiny jsme si už dávno zvykli, na frontě se kvůli masivnímu rozšíření dronů už obrněná technika ani auta v podstatě nevyskytují. Jenže toto není frontová linie.
Záběry byly pořízeny u přístavu Berďansk, který mají Rusové už skoro čtyři a půl roku bezpečně ve své moci. Nejbližší ukrajinské pozice odsud leží vzdušnou čarou bezmála sto kilometrů. Navíc video zveřejněné tento čtvrtek ruskými telegramovými účty nepředstavuje výjimku.
Neexistují žádné červené linie, nikdo na ně neudeří taktickou jadernou zbraní. Maximálně přiletí Orešnik s cvičnou maketou.