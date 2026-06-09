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U Hormuzského průlivu se zřítil bojový vrtulník Apache americké armády

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  7:44
V blízkosti Hormuzského průlivu se v pondělí zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podařilo zachránit, informoval novináře americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné, jestli vrtulník sestřelila íránská palba, anebo jestli se zřítil kvůli technické poruše či jinému problému.
Konvoj americké armády během cesty „Dragoon Ride“ doprovázejí americké...

Konvoj americké armády během cesty „Dragoon Ride“ doprovázejí americké vrtulníky Apache. | foto: U.S. Army

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. května 2026)
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)
Hormuzský průliv
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)
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„Piloti jsou v pořádku. Ano,“ řekl Trump, který po pondělním finále NBA mluvil s novináři na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku. „Nikdo nebyl zraněn. Zítra (v úterý) vydáme zprávu. Ale piloti jsou v pořádku,“ dodal v pondělí večer Trump.

Blízký východ se v úterý vzpamatovává z událostí posledních dní, kdy si Írán a Izrael vyměnily údery, což představovalo dosud největší zátěž pro formální příměří v íránském konfliktu.

Největší eskalace od příměří. Izrael nevyslyšel Trumpa, udeřil raketami na Írán

Od konce února, kdy USA a Izrael zahájily útoky na Írán, otřásá válka globální ekonomikou, zvyšuje ceny energií po celém světě a zdražuje mnoho základních potřeb, včetně potravin.

Americká stíhačka zasáhla tanker mířící do Íránu, na palubě byli Indové

Hormuzský průliv je stále pod kontrolou Íránu; jde o klíčovou lodní trasu, kterou za běžných okolností proudí pětina světových dodávek ropy. Největší boje ukončilo v dubnu křehké a opakovaně porušované příměří mezi USA a Íránem. Izrael ale k nelibosti Teheránu pokračuje v úderech proti hnutí Hizballáh v Libanonu.

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