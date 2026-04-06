Írán už v sobotu oznámil, že Irák bude z jeho omezení v průlivu vyňat, což by mohlo oživit přepravu ropných produktů. Irácká státní organizace pro prodej ropy současně uvedla, že obchodníci a rafinérie mohou nakládat její ropu právě s odvoláním na to, že lodě přepravující iráckou ropu mohou oblastí volně proplouvat.
Dopravě v Hormuzském průlivu nadále dominují íránská plavidla, ale již v neděli se po zmíněném oznámení přes průliv dostal tanker s iráckou ropou.
Klenot íránského ropného exportu v plamenech. Útoky USA na Charg děsí i Čínu
Indie si rovněž vyjednala proplutí některých lodí a také poprvé po letech převzala íránský zkapalněný ropný plyn (LPG). Hormuzským průlivem tak proplouvá osm indických tankerů s LPG.
Minulý týden se dvě kontejnerové lodě spojené s Čínou pokusily o plavbu na druhý pokus. Propluly také dvě lodě spojené s Japonskem.
„Írán reaguje na žádosti svých partnerů a zároveň posiluje svou kontrolu nad Hormuzským průlivem,“ sdělil Bloombergu ropný analytik Muyu Xu ze singapurské společnosti Kpler. „Plavba je stále vydána na milost a nemilost Íránu a situace se může kdykoli změnit, pokud se konflikt vyhrotí,“ dodal.
Jak to, že se Íránu náhle daří sestřelovat americké stíhačky. Tady jsou vysvětlení
Zatímco Teherán jedná se spřátelenými státy, podmínky dohod zůstávají nejasné. To platí i v případech, kdy jsou dohody veřejně uznány, jako například v případě Iráku. Ještě nejasnější jsou situace, kdy není zřejmé, které protistrany zajistily bezpečné proplutí, jako je tomu u francouzských a japonských lodí.
Írán již dříve oznámil, že parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán cestu Hormuzským průlivem formálně zpoplatnil. Teherán již nyní podle agentury AP po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem.
Minulý týden Teherán nabídl Pákistánu 20 slotů pro přesun lodí z Perského zálivu. To je více, než kolik jich má u Hormuzského průlivu. Islámábád zvažoval možnosti, včetně převzetí dalších tankerů a možné změny vlajky, aby si zajistil dodávky hnojiv, ropy a dalších komodit. Oblastí propluly také lodě s čínskými, tureckými, řeckými a thajskými asociacemi.
Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské objekt. Terčem íránských útoků jsou ale i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.