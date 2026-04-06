Hormuzem proplulo nejvíc lodí od začátku války. Pořád je to zlomek oproti normálu

Provoz přes Hormuzský průliv v posledních dnech vzrostl na nejvyšší úroveň od začátku války na Blízkém východě, kterou na konci února rozpoutal útok USA a Izraele na Írán. Řada zemí přikročila k dohodám o bezpečném proplutí s Íránem, kvůli jehož výhrůžkám doprava v oblasti klesla na minimum. O víkendu úžinou proplulo 21 lodí. Před válkou oblastí denně proplouvalo přibližně 135 plavidel.
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský průliv. (12. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Írán už v sobotu oznámil, že Irák bude z jeho omezení v průlivu vyňat, což by mohlo oživit přepravu ropných produktů. Irácká státní organizace pro prodej ropy současně uvedla, že obchodníci a rafinérie mohou nakládat její ropu právě s odvoláním na to, že lodě přepravující iráckou ropu mohou oblastí volně proplouvat.

Dopravě v Hormuzském průlivu nadále dominují íránská plavidla, ale již v neděli se po zmíněném oznámení přes průliv dostal tanker s iráckou ropou.

Klenot íránského ropného exportu v plamenech. Útoky USA na Charg děsí i Čínu

Indie si rovněž vyjednala proplutí některých lodí a také poprvé po letech převzala íránský zkapalněný ropný plyn (LPG). Hormuzským průlivem tak proplouvá osm indických tankerů s LPG.

Minulý týden se dvě kontejnerové lodě spojené s Čínou pokusily o plavbu na druhý pokus. Propluly také dvě lodě spojené s Japonskem.

„Írán reaguje na žádosti svých partnerů a zároveň posiluje svou kontrolu nad Hormuzským průlivem,“ sdělil Bloombergu ropný analytik Muyu Xu ze singapurské společnosti Kpler. „Plavba je stále vydána na milost a nemilost Íránu a situace se může kdykoli změnit, pokud se konflikt vyhrotí,“ dodal.

Jak to, že se Íránu náhle daří sestřelovat americké stíhačky. Tady jsou vysvětlení

Zatímco Teherán jedná se spřátelenými státy, podmínky dohod zůstávají nejasné. To platí i v případech, kdy jsou dohody veřejně uznány, jako například v případě Iráku. Ještě nejasnější jsou situace, kdy není zřejmé, které protistrany zajistily bezpečné proplutí, jako je tomu u francouzských a japonských lodí.

Írán již dříve oznámil, že parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán cestu Hormuzským průlivem formálně zpoplatnil. Teherán již nyní podle agentury AP po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem.

Minulý týden Teherán nabídl Pákistánu 20 slotů pro přesun lodí z Perského zálivu. To je více, než kolik jich má u Hormuzského průlivu. Islámábád zvažoval možnosti, včetně převzetí dalších tankerů a možné změny vlajky, aby si zajistil dodávky hnojiv, ropy a dalších komodit. Oblastí propluly také lodě s čínskými, tureckými, řeckými a thajskými asociacemi.

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské objekt. Terčem íránských útoků jsou ale i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.

Hormuzem proplulo nejvíc lodí od začátku války. Pořád je to zlomek oproti normálu

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Provoz přes Hormuzský průliv v posledních dnech vzrostl na nejvyšší úroveň od začátku války na Blízkém východě, kterou na konci února rozpoutal útok USA a Izraele na Írán. Řada zemí přikročila k...

6. dubna 2026  17:57

