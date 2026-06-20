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Írán opět uzavřel Hormuzský průliv, nelíbí se mu „zlá vůle“ USA a Izraele

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  16:06
Íránské vojenské velitelství v sobotu oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J. D. Vance řekl stanici Fox News, že o uzavřené úžině nejsou důkazy.
V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v Ománu. (19. června 2026) | foto: Reuters

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.
Americký viceprezident J. D. Vance (8. dubna 2026)
Donald Trump (10. června 2026)
Tankery a nákladní lodě v Hormuzském průlivu (16. června 2026)
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Americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján ve středu na dálku podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu ke konečné mírové dohodě.

Hormuzem proplulo nejvíce lodí od poloviny dubna, stále však panuje nejistota

Součástí memoranda je otevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách včetně Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému hnutí Hizballáh.

Navzdory klidu zbraní zahynulo při nových izraelských úderech na jihu Libanonu v oblasti Nabatíja 16 lidí, dalších 12 lidí jich utrpělo zranění. Izrael a Hizballáh se vzájemně obviňují z porušování příměří.

USA jsou silnější a uznávanější než kdy dříve, tvrdí Trump po dohodě s Íránem

Americko-izraelská válka proti Íránu ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu či zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Uzavírka úžiny vedla k prudkému zdražení ropy a ropných produktů.

4. června 2026
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