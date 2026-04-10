Pokud Írán vybírá v Hormuzu mýtné, měl by s tím raději hned přestat, napsal Trump

Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. V médiích se objevily zprávy, že by Teherán mohl chtít mýtné od proplouvajících lodí.
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský průliv. (12. března 2026) | foto: Profimedia.cz

„Objevují se zprávy, že Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem. Raději by to neměli dělat. A pokud tak činí, měli by raději hned přestat,“ uvedl americký prezident. Zpravodaj stanice ABC News přitom tento týden uvedl, že podle šéfa Bílého domu zvažují USA a Írán partnerství při výběru mýta.

Hormuz otevřen, zavřen, otevřen. Napětí trvá, Izrael dál útočí na Libanon

V jiném příspěvku Trump následně napsal: „Írán odvádí velmi špatnou práci, někteří by řekli nečestnou, ohledně umožňování průchodu ropy Hormuzským průlivem. To není dohoda, kterou máme.“ Žádné další podrobnosti v tomto vyjádření nedoplnil.

Teherán už dříve oznámil, že parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán cestu Hormuzským průlivem, jímž běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu, oficiálně zpoplatnil.

Írán se posune do další fáze spravování Hormuzského průlivu, uvedl ve čtvrtek v prohlášením přečteném ve vysílání íránské státní televize nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí. Teherán už teď po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem, napsala agentura AP.

Před válkou se přitom žádné mýtné za proplutí úžinou, která je klíčová pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, neplatilo. Nebylo zapotřebí ani žádné povolení.

Příměří v troskách. Zhrzený Izrael válku potřebuje, v Libanonu rozpoutal peklo

Írán strategický průliv zablokoval poté, co proti němu Spojené státy a Izrael koncem února zahájily vzdušné útoky. Znovuotevření průlivu bylo jednou z Trumpových podmínek pro ukončení konfliktu. Washington a Teherán v noci na středu přijaly pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří, který zahrnoval i otevření průlivu.

Úžina ale podle dostupných informací zůstala do značné míry zablokovaná. Stanice BBC uvedla, že ve čtvrtek tímto místem proplulo nejméně devět lodí. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně. Utlumení provozu na této námořní trase přispívá k růstu cen ropy na mezinárodních trzích.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Zpochybňovač očkování Kennedy chystá podcast o zdraví. Chci odhalit lži, říká

Robert F. Kennedy Jr. na mítinku v Kalifornii (30. března 2024)

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší, který dlouhodobě zpochybňuje přínos očkování a v minulosti šířil nejrůznější konspirační teorie, příští týden spustí podcast o veřejném...

10. dubna 2026  6:57

Letošní březen byl čtvrtým nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus

Bledule v Ostrolovském Újezdu u Českých Budějovic. (6. března 2026)

Letošní březen byl podle meteorologické služby EU Copernicus čtvrtým nejteplejším v historii měření. Průměrná teplota dosáhla 13,94 stupně Celsia, tedy více než o půl stupně více, než je průměr mezi...

10. dubna 2026  6:37

Pokud Írán vybírá v Hormuzu mýtné, měl by s tím raději hned přestat, napsal Trump

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. V médiích se objevily...

10. dubna 2026  6:24

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

10. dubna 2026

Deváťáci píšou první přijímačkové testy, výsledky se dozví dříve než loni

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Více než 96 tisíc deváťáků v pátek ráno usedne k první ostré jednotné přijímací zkoušce. Nejprve je čeká test z matematiky, poté z českého jazyka. Výsledky ovlivní jejich šance dostat se na vysněnou...

10. dubna 2026

Saharský prach se valí do Evropy. Zasáhne i Česko, v Německu čekají krvavý déšť

Západ slunce zbarvený saharským pískem v sobotu 7. března 2026 ve Frankfurtu...

Proudění vzduchu o víkendu přinese do Evropy prach ze Sahary. Nejvýrazněji zasáhne jihozápad kontinentu, ale zasáhne i Česko. V Německu zároveň meteorologové očekávají tzv. krvavý déšť.

10. dubna 2026  5:30

Ministr Klempíř bude jednat o financování České televize a rozhlasu s jejich řediteli

Oto Klempíř

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř přijme dopoledne generálního ředitele České televize Hynka Chudárka a později i šéfa Českého rozhlasu Reného Zavorala. Mají jednat o financování...

10. dubna 2026

Když není místo ve školce, obec bude platit. Kolik rodiče dostanou a za co

Projekty z participativního rozpočtu, které uspěly v minulých letech - dětské...

Zápisy do mateřských škol jsou v plném proudu, období pro jejich pořádání končí 15. dubna. Teprve po zápisech se uvidí, pro kolik dětí místo nezbylo. Podle novely zákona o dětských skupinách musí...

10. dubna 2026

Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří. Reagovat bude jen na provokaci

Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16. hodiny moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po...

9. dubna 2026  22:16,  aktualizováno  10. 4. 1:08

Beermixy už nejsou jen letní osvěžení. Výrobci do nich přidávají funkční složky

ilustrační snímek

Nealkoholické pivní mixy v Česku už dávno nejsou jen letní sezonní záležitostí. Z kategorie, která dřív táhla hlavně během několika teplých měsíců, se stává celoroční volba. A s tím se mění i...

10. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Turek může v Bruselu hlasovat, tvrdí bez posudku resort. Praxe a unijní právo se liší

Premium
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministerstvo životního prostředí si nadále stojí za tím, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek může na Radě EU hlasovat i přesto, že resort v této věci nedisponuje žádným právním...

10. dubna 2026

Konec přátelství. Evropané už vnímají USA jako hrozbu, dokonce větší než je Čína

Premium
Americký prezident Donald Trump

Podle průzkumu webu Politico vnímají Evropané USA dokonce jako větší hrozbu než Čínu. Evropa rozhodně nepatří mezi vítěze nyní zmrazeného konfliktu u íránských břehů. Vyjde ji to draho. Francie,...

10. dubna 2026

