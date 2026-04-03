Příliš mluví, naznačil Macron o Trumpovi. A Hormuzem proplula francouzská loď

Poprvé od íránské blokády Hormuzského průlivu jím proplula evropská loď, píšou zahraniční média s odkazem na sledovač námořní dopravy MarineTraffic. Média informovala o francouzského plavidla, později se objevily informace o proplutí i ománských tankerů. Krize v průlivu trvá od začátku útoků Izraele a USA na Írán, ceny ropy celosvětově rostou.
Loď francouzské společnosti CMA CGM u francouzského přístavu Le Havre. (30. března 2026)

Podle deníku Financial Times (FT), který se odvolává na analytickou společnost MarineTraffic zabývající se sledováním lodí, opustila kontejnerová loď patřící francouzské přepravní společnosti CMA CGM Perský záliv právě přes Hormuzský průliv.

Loď CMA CGM Kribi, která pluje pod maltskou vlajkou, podle FT zapnula 28. března u pobřeží Dubaje svůj transpondér a ve čtvrtek odpoledne proplula průlivem s plným nákladem. Podle zahraničních médií jde o první loď ze západní Evropy, která průlivem bezpečně projela od začátku americko-izraelských útoků na Írán.

Průlivem také podle FT propluly tři ropné tankery pod ománskou vlajkou, aniž by se vydaly objízdnou severní trasou podél íránského ostrova. Podle analytiků se tak stalo poprvé za téměř tři týdny.

Jedna z lodí, Sohar LNG, kterou spoluvlastní japonská přepravní společnost Mitsui OSK, se stala prvním tankerem na přepravu zkapalněného zemního plynu (LNG), který opustil Perský záliv od začátku války. Tanker Sohar LNG oficiálně pluje pod vlajkou Panamy, připomíná britský list The Guardian.

„To ukazuje, že Hormuzský průliv je potenciálně otevřený pro vybrané lodě a země, které mohou uzavřít dohodu s Íránem,“ uvedl pro FT vedoucí poradenského oddělení v námořní zpravodajské skupině EOS Risk Martin Kelly.

K bezpečnému proplutí francouzské lodě došlo poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron na adresu svého amerického protějšku Donalda Trumpa vyřkl kritická slova. „Mluví se až příliš, a proto je to všechno tak chaotické,“ postěžoval si Macron během oficiální návštěvy Jižní Koreje. „Potřebujeme stabilitu, klid a návrat k míru – tohle není divadlo!“ citovala výroky francouzského prezidenta agentura AFP.

„Musíte to brát vážně. Když to chcete brát vážně, nemáte každý den říkat pravý opak toho, co jste řekl den předtím. A možná byste neměl mluvit každý den,“ pokračoval v kritice vedení konfliktu v Íránu francouzský prezident. Donald Trump si ve středu utahoval z Macronova manželství, o první dámě Francie prohlásil, že se k manželovi chová zle. Rovněž kritizoval Severoatlantickou alianci, že se odmítla do bojů v Íránu zapojit.

Francouzský prezident rovněž v Jižní Koreji řekl, že menší mocnosti by měly držet při sobě. „Naším cílem není být vazaly dvou hegemonií,“ řekl studentům v Soulu. „Nechceme být závislí na nadvládě, řekněme Číny, ani nechceme být příliš vystaveni nepředvídatelnosti Spojených států,“ citoval Macronův projev ekonomický list Bloomberg.

Hormuzský průliv je klíčovým pro přepravu energetických surovin. Nachází se mezi Perským a Ománským zálivem. Írán ho začal po americko-izraelských útocích 28. února 2026 blokovat, takže se významně snížil počet lodí, které jím mohly proplout. Trump v pátek na své sociální sítí Truth Social uvedl, že průliv lze s trochou času navíc snadno otevřít. „Získáme ropu a vyděláme balík,“ tvrdí.

Cena ropy od začátku útoků v Íránu rapidně vzrostla a momentálně se pohybuje kolem 110 dolarů za barel. Před válkou byla cena za barel pod 70 dolary. Obranou lodí v Hormuzském průlivu se bude v sobotu zabývat Rada bezpečnosti OSN.

