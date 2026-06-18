Nikdo neví, kde a jaké miny to jsou. Dokonce to asi netuší ani Íránci, kteří je tam během války nahodile shazovali. Bylo jim jedno, kam to v žáru chvíle naházeli. Hlavně že tím postavili ve vodě neviditelný plot a strojovny tankerů ztichly. A protože to dělali z malých člunů, obvykle je neviděli ani Američané.
Existuje možnost, že Íránci klamali, kladení min jen předstírali a položili jich jen pár, ale i tak se musí lodě chovat, jako by byl Hormuz zaminovaný.
A pozor, tohle nejsou obyčejné miny, jak je známe z válečných filmů, kdy se ježatá koule pohupuje na vlnách, a koho se osten dotkne, ten vyletí do povětří.
Tohle byl ještě příliš primitivní svět, teď máme věk chytrých zbraní. A v něm žijí i miny.
Je to jediný druh akce, kterou potápěči amerického námořnictva provádějí sólo a ne v páru. Je totiž lepší ztratit jednoho muže než dva.