Trump a Starmer tlačí na otevření Hormuzského průlivu. Írán hrozí odvetou

„Oba představitelé diskutovali o současné situaci na Blízkém východě, a zejména o nutnosti znovu otevřít Hormuzský průliv, aby mohla být obnovena celosvětová námořní doprava,“ uvedl mluvčí.
„Shodli se na tom, že znovuotevření Hormuzského průlivu je nezbytné pro zajištění stability na světovém energetickém trhu,“ dodal s tím, že oba lídři se domluvili, že spolu v nejbližší době budou znovu hovořit.
Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny.
Podle agentury Reuters tak Trump dopustil dramatické eskalace ve více než třítýdenním konfliktu s tím, že naplnění hrozby by zasáhlo každodenní život běžných Íránců. Íránské revoluční gardy podle Reuters uvedly, že pokud Trump splní své hrozby, uzavřou celý průliv a zaútočí na další objekty v regionu spojené s USA.
Šéf Bílého domu čelí s prudkým růstem cen ropy a zemního plynu sílícímu tlaku na zajištění bezpečné plavby klíčovou námořní trasou, kudy před nynější válkou v Perském zálivu procházela zhruba pětina světových dodávek těchto surovin. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se provoz snížil přibližně o 90 procent.
Již dříve Trump kritizoval neochotu pomoci s otevřením úžiny ze strany Francie i Británie a jejího premiéra Starmera, který podle prezidenta udělal „velkou chybu“.
Íránská odpověď
V případě útoku na íránské elektrárny bude Teherán v odvetě útočit na izraelské elektrárny a také elektrárny zásobující elektřinou americké základny v zemích regionu. Podle agentury Reuters to v pondělním prohlášení uvedly íránské revoluční gardy.
Prohlášení zřejmě odvolalo dřívější hrozby vůči odsolovacím zařízením v regionu, která jsou klíčová pro zásobování zemí Perského zálivu pitnou vodou, uvedla agentura Reuters.
„Lhářský americký prezident tvrdil, že revoluční gardy mají v úmyslu zaútočit na odsolovací zařízení a způsobit utrpení obyvatelům zemí v regionu,“ stojí v prohlášení zveřejněném ve státních médiích.
Íránské revoluční gardy již dříve podle agentur uvedly, že pokud USA skutečně zaútočí na elektrárny, Teherán Hormuzský průliv zcela uzavře, dále zničí společnosti s americkým podílem a energetická zařízení v zemích, kde se nacházejí americké základny, pro ně budou legitimními cíli.
Íránské revoluční gardy již dříve podle agentur uvedly, že pokud USA skutečně zaútočí na elektrárny, Teherán Hormuzský průliv zcela uzavře, dále zničí společnosti s americkým podílem a energetická zařízení v zemích, kde se nacházejí americké základny, pro ně budou legitimními cíli.