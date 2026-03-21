Česko chce chránit Hormuzský průliv, přidaly se i další evropské země

Podle dřívějšího vyjádření italského ministra zahraničí Antonia Tajaniho má prohlášení politický, nikoli vojenský charakter.
Prohlášení ve čtvrtek podepsaly Británie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Japonsko. V pátek se kromě Česka přidaly také Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Rumunsko, Kanada, Jižní Korea, Nový Zéland a Bahrajn.
V reakci na izraelsko-americké údery, které začaly 28. února, Teherán ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, který je významnou trasou pro vývoz ropy a plynu.
Zbabělci, pustil se Trump do spojenců. NATO je bez nás papírový tygr, napsal
Přes průliv bylo před zahájením války převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu. Íránský režim kombinací několika útoků a opakovaného varování plavidlům, že o bezpečném proplutí průlivem rozhodují jeho ozbrojené složky, pohyb obchodních lodí a tankerů výrazně omezil.
„Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad eskalací konfliktu. Vyzýváme Írán, aby okamžitě upustil od svých hrozeb, kladení min, útoků pomocí dronů a střel a dalších pokusů zablokovat průliv pro obchodní lodní dopravu,“ uvedly státy v prohlášení. Vyzvaly také k okamžitému plošnému zákazu útoků na civilní infrastrukturu, včetně ropných a plynových zařízení.
V pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají. Trump v příspěvku tvrdí, že Spojené státy průliv nepoužívají, přesto jsou podle něj ochotny poskytnout pomoc, pokud o ni budou požádány.
Trump v uplynulých dnech žádal evropské členské státy NATO a další země, aby se na zajištění bezpečnosti v průlivu podílely. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce.
16. března 2026