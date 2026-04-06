Hořekování zoufalého starce. Jak reagují íránské ambasády na Trumpovy hrozby

„Úterý bude v Íránu Dnem elektráren a Dnem mostů, to vše v jednom. Nic se nevyrovná!!! Otevřete ten zatracený průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle – JEN SE DÍVEJTE!“ napsal Trump v neděli ráno na síti Truth Social. Později zřejmě stanovil nový termín a napsal: „Úterý, 20:00 východního času!“
A jaké byly reakce? Íránské velvyslanectví v Jihoafrické republice uvedlo : „Vážně se zamyslete nad 25. dodatkem, oddílem 4,“ v zjevném odkazu na ústavní ustanovení , které umožňuje viceprezidentovi a většině kabinetu prohlásit prezidenta za nezpůsobilého k výkonu funkce, a tím viceprezidenta pověřit vedením.
„Uklidni se, tygře. Zachovej klid,“ napsalo íránské zastoupení v Bulharsku.
„Prezident Spojených států se snížil na bezprecedentní úroveň žebrání, protkaného hořkou, prázdnou hrubostí a hrozbami. Zoufalství je téměř hmatatelné, sálá z každé slabiky – zejména z nahodile pronášených nadávek,“ uvedla íránská diplomacie v Rakousku a poznamenalo, že útok na civilní infrastrukturu je válečný zločin. Dodalo: „Další varování: chraňte všechny nezletilé mladší 18 let před vystavením rétorice Trumpa.“
Íránské velvyslanectví ve Velké Británii citovalo přísloví: „Je lepší držet ústa zavřená a nechat lidi přemítat, zda jste hlupák, než je otevřít a rozptýlit veškeré pochybnosti.“ Také uvedlo, že Trumpova hrozba byla „známkou slabosti a NEMOCI“.
Íránská ambasáda v Zimbabwe zveřejnila seznam příkladů „prezidentské slušnosti“, který zahrnoval „uctivý a umírněný jazyk ve veřejných prohlášeních“.
„Nadávky a urážky, tak se chovají uražení ztroskotanci. Vzpamatuj se, starče!“ napsali íránští diplomaté v Indii.
Novou naději, že by konflikt mohl brzy skončit, by mohla přinést čerstvá iniciativa Pákistánu na příměří a okamžité zprůjezdnění průlivu.