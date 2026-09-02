Rakouský alpský spolek (ÖAV) oznámil, že z 3000 metrů vysokého vrcholu odstranil tabuli s Pillewizerovým jménem i tabulku s údajem o nadmořské výšce. Zástupci ÖAV odnesli z vrcholu také některé kameny, aby ho zmenšili.
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Podle spolku je tam v roce 1988 nanosili Pillewizerovi příznivci, aby horu dosahující 2999 metrů uměle zvýšili. Od té doby byl Pillewizer na oficiálních mapách i v průvodcích uváděn jako třítisícovka. Vrchol, který vyčnívá z horského hřebene několik kilometrů na sever od hory Grossvenediger, nyní zůstává bezejmenný.
Wolfgang Pillewizer žil v letech 1911 až 1999. Šlo o rakouského kartografa, který se zabýval také výzkumem ledovců. Působil v Rakousku, předválečném Německu a později i v Německé demokratické republice. Zástupci ÖAV zjistili, že nejen že už v roce 1932 byl členem NSDAP, působil ale i jako velitel oddílu v polovojenské organizaci SA. Rakouský alpský spolek vychází z toho, že Pillewizer se podílel na prosazování rasistické ideologie nacistického režimu.
Zatímco ve Vysokých Taurách Pillewizer o „svoji“ horu přišel, nadále zůstává zvěčněný na Špicberkách, kde jsou po něm pojmenována tři místa.
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