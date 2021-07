V Německu prodávají pozemek i se stolovou horou. K mání je za pět milionů

Za přibližně pět milionu korun lze získat horu se skálou nacházející se v malebné oblasti Saského Švýcarska na východě Německa, jen několik kilometrů od českých hranic. Skála jménem Zirkelstein tyčící se nad zalesněným okolím je na prodej za 199 500 eur plus provize. „Podle mě je to poprvé, co se prodává nějaká skála,“ řekl k prodeji pracovník společnosti, která transakci realizuje.