Po pádu laviny na Broad Peaku v severním Pákistánu se pohřešuje desetičlenná mezinárodní horolezecká expedice vedená renomovaným nepálským alpinistou Nirmalem Purjou.
Podle Pákistánského alpského klubu lavina zasáhla tým během výstupu a od té doby jsou horolezci mimo dosah komunikace. Do pátrací operace byly podle klubu nasazeny helikoptéry a další prostředky.
Ve skupině je pět Nepálců, Pákistánec, Ománka, Američanka, Číňan a jeden další cizinec, jehož občanství Hajdrí neuvedl.
Purja je britský občan narozený v Nepálu, který v roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. Tento rekord překonali v roce 2023 norská alpinistka Kristin Harilaová a její nepálský šerpa, kteří tyto přes 8000 metrů vysoké hory dobyli za 92 dní. O Purjově výkonu vznikl dokumentární film 14 Peaks: Nothing is Impossible.
Broad Peak (8047 metrů) leží v pohoří Karákóram a je 12. nejvyšší horou světa.
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