Jdeme na badminton. V Hongkongu získal tento sport sexuální podtext

„Friends with benefits?“ V Honkongu už výraz pro kamarády s výhodami a jeho zkratku FWB proměnili na „friends with badminton“. Nebo snad raději populární „Netflix and chill?“ I toto obrazné vyjádření už v dialektu čínského jazyka můžete vidět jako „Zahrajeme si společně badminton?“

Vše má na svědomí Hongkongský vzdělávací úřad a jeho nové výukové materiály. Konkrétně modul nazvaný „Adolescenti a intimní vztahy pro 3. ročník druhého stupně“. Studenty odrazuje od sexu a raději je spolu posílá sportovat.

Tamní ministryně školství argumentuje, že cílem je chránit studenty. Ti spolu s širokou veřejností i některými rodiči ale doporučení označují za „nereálné“ a „mimo kontakt se skutečným světem mladých“.

„Vláda ze sebe dělá blázny. Sexuální výchova určitě není něco, v čem bychom spoléhali na školu, nebo úřady,“ řekl pro BBC jeden z rodičů.

A podle některých známých hráčů badmintonu jde i o velkou ironii. V minulosti byl totiž badminton opravdu jeden z osvědčených způsobů, jak se seznámit s dívkami. Hongkongský vzdělávací úřad se svými novými osnovami tak zřejmě neuspěje.