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Tvář hongkongských protestů Joshua Wong přiznal vinu u soudu. Čelí až doživotí

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  6:30
Joshua Wong, vůdce aktivistů na archivním snímku

Joshua Wong, vůdce aktivistů na archivním snímku | foto: Reuters

Někdejší hongkongský studenský lídr Joshua Wong opouští vězení. (17. června...
Představitel hongkongského prodemokratického hnutí Joshua Wong u soudu (2....
Aktivista Joshua Wong s výzvou k bojkotu filmu Mulan. (5. září 2020)
Prodemokratický aktivista Joshua Wong (vlevo) stojí po vyhlášení výsledků vedle...
16 fotografií
Známý hongkongský prodemokratický aktivista Joshua Wong se ve středu během soudního procesu přiznal ke spiknutí s cílem spolupracovat se zahraničními silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Hrozí mu až doživotí.

Devětadvacetiletému bývalému studentskému vůdci, který si již odpykává téměř pětiletý trest za podvracení státní moci, nyní za nové obvinění hrozí až doživotní vězení. Z tohoto činu byl obžalován loni.

Největší soudní proces. V Hongkongu odsoudili 45 prodemokratických aktivistů

Aktivista byl obviněn na základě kontroverzního zákona o národní bezpečnosti z roku 2020.

Kritici podle AP tvrdí, že Wongův případ ukázal snahu úřadů umlčet významné disidenty, což má odrazující účinek na občanskou angažovanost. Pro Peking je však Wong protičínskou osobností, která podporuje nezávislost Hong Kongu, což je pro úřady nepřijatelné.

Wong se stal mezinárodně známým v roce 2014, kdy se jako dospívající mladík postavil do čela studentských prodemokratických protestů, které blokovaly silnice ve finanční metropoli na jihu Číny po 79 dní. Wong byl v roce 2018 navržen na Nobelovu cenu za mír díky své roli v těchto protestech.

2. prosince 2020
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