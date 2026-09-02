Devětadvacetiletému bývalému studentskému vůdci, který si již odpykává téměř pětiletý trest za podvracení státní moci, nyní za nové obvinění hrozí až doživotní vězení. Z tohoto činu byl obžalován loni.
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Aktivista byl obviněn na základě kontroverzního zákona o národní bezpečnosti z roku 2020.
Kritici podle AP tvrdí, že Wongův případ ukázal snahu úřadů umlčet významné disidenty, což má odrazující účinek na občanskou angažovanost. Pro Peking je však Wong protičínskou osobností, která podporuje nezávislost Hong Kongu, což je pro úřady nepřijatelné.
Wong se stal mezinárodně známým v roce 2014, kdy se jako dospívající mladík postavil do čela studentských prodemokratických protestů, které blokovaly silnice ve finanční metropoli na jihu Číny po 79 dní. Wong byl v roce 2018 navržen na Nobelovu cenu za mír díky své roli v těchto protestech.
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2. prosince 2020