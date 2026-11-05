Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hongkongský aktivista Wong dostal dalších deset let vězení za spiknutí

Autor: ,
  9:06
Joshua Wong, vůdce aktivistů na archivním snímku

Joshua Wong, vůdce aktivistů na archivním snímku | foto: Reuters

Autobus vezoucí Joshuu Wonga k soudu v Hongkongu (5. listopadu 2026)
Představitel hongkongského prodemokratického hnutí Joshua Wong u soudu (2....
Prodemokratický aktivista Joshua Wong (vlevo) stojí po vyhlášení výsledků vedle...
Prodemokratický aktivista Joshua Wong (vlevo) stojí po vyhlášení výsledků vedle...
7 fotografií
Hongkongský soud uložil další, desetiletý trest vězení prodemokratickému aktivistovi Joshuovi Wongovi za spiknutí se zahraničními silami, a to na základě kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Wong byl podle tohoto zákona z roku 2020 odsouzen již podruhé.

Třicetiletý Wong byl loni obviněn ze spiknutí se zahraničními silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti podle zmíněného zákona. Letos v září se přiznal k vině, přičemž mu hrozilo až doživotní vězení. Přiznání viny obvykle vede ke snížení trestu. Než byl obviněn z tohoto činu, předpokládalo se, že bude propuštěn příští rok v lednu.

Někdejší vůdce studentských protestů Wong si už odpykává trest vězení v délce čtyř let a osmi měsíců za podvratnou činnost v největším případu ohrožení národní bezpečnosti v Hongkongu, který souvisel s neoficiálními volbami. V této kauze se také přiznal k vině.

Wongův rozsudek podle pozorovatelů ukazuje odhodlání úřadů držet prominentní aktivisty ve vězení co nejdéle, čímž se občanská angažovanost ještě více ochladí.

Tvář hongkongských protestů Joshua Wong přiznal vinu u soudu. Čelí až doživotí

Obžaloba dříve tvrdila, že se Wong a další aktivista Nathan Law kolem roku 2016 dohodli, že budou na mezinárodní úrovni lobovat za dosažení svého cíle, jímž bylo demokratické sebeurčení. Oba podle ní také mimo jiné vyzývali k uvalení sankcí či blokády proti Hongkongu a Číně nebo se setkávali se zahraničními politiky.

Čína nad Hongkongem převzala správu od Británie v roce 1997. Centrální vláda rok po masivních protivládních protestech přijala v roce 2020 zákon o národní bezpečnosti, na jehož základě bylo zatčeno mnoho předních aktivistů a rozpuštěny desítky občanských sdružení. Městská vláda pak v roce 2024 přijala vlastní zákon o bezpečnosti, který se zaměřuje na jiné trestné činy, jako je špionáž a vyzrazení státních tajemství.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

Energie zdražují. Rychlý návrat levného plynu nečekejte, varují distributoři

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Česká energetika 2030: Kdo zajistí dostatek...

Elektřina a plyn zdražují a růst burzovních cen postupně pocítí také domácnosti. Jak se chránit a proč už nelze spoléhat jen na úspory? V iDNES Lounge o tom diskutovali místopředseda představenstva...

5. listopadu 2026

Noví pražští zastupitelé složili slib, pak jednání přerušili. Primátora ještě nezvolili

Dosluhující a nový pražský primátor? Vítěz voleb Petr Hlaváček (STAN) (vpravo)...

Sešlo se nové zastupitelstvo hlavního města Prahy. Zastupitelé složili slib, slavnostní akt zakončila česká státní hymna. Jednání bylo následně přerušeno do 19. listopadu. O tom, kdo metropoli příští...

5. listopadu 2026  7:25,  aktualizováno  9:52

Rozhodli jsme se napravit zanedbaný systém protivzdušné obrany, řekl Babiš

Přímý přenos
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na konferenci Prague Security Dialoogue...

Na konferenci Prague Security Dialogue 2026 věnované bezpečnosti vystoupil premiér Andrej Babiš. „Rozhodli jsme se napravit zanedbaný systém protivzdušné obrany,“ uvedl. Jeho základem má být...

5. listopadu 2026  6:57,  aktualizováno  9:51

Poslanci řeší interpelace na členy vlády. Nejsou spokojeni s písemnými odpověďmi

Přímý přenos
ilustrační snímek

Poslance ve čtvrtek zaměstnají zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Nyní se poslanci věnují debatě o písemných dotazech na členy vlády.

5. listopadu 2026  8:53,  aktualizováno  9:48

Stromy umírají vstoje. Simona Stašová se představí v roli, na kterou čekala léta

Lucie Bílá a Simona Stašová na křtu CD Vzkaz pro Ježíška

Divadlo Lucie Bílé připravuje inscenaci Stromy umírají vstoje v hlavní roli se Simonou Stašovou. Premiéra komedie španělského dramatika Alejandra Casona v režii Vladimíra Strniska bude 11. listopadu....

5. listopadu 2026  9:42

Škoda JS chce na americký trh, uchází se o produkci pro Westinghouse

Výroba v reaktorové hale ŠKODA JS (4. listopadu 2026)

Americká společnost Westinghouse Electric Company zadala společnosti Škoda JS výrobu zkušebních vzorků vnitřních komponent reaktoru AP1000 a víka tlakové nádoby reaktoru. Cílem je ověřit výrobní...

5. listopadu 2026  9:36

Hongkongský aktivista Wong dostal dalších deset let vězení za spiknutí

Joshua Wong, vůdce aktivistů na archivním snímku

Hongkongský soud uložil další, desetiletý trest vězení prodemokratickému aktivistovi Joshuovi Wongovi za spiknutí se zahraničními silami, a to na základě kontroverzního zákona o národní bezpečnosti....

5. listopadu 2026  9:06

Proč končí ANO ve vedení Zlína? Tlak celostátní politiky, říkají členové

Primátor Zlína Jiří Korec (vpravo) je jedničkou kandidátky hnutí ANO do...

Pracovali jsme dobře, nachystali velké projekty, které Zlín v příštích letech výrazně promění. Také jsme nepolitikařili a snažili se řešit problémy věcně. Bohužel se ale celostátní politika propsala...

5. listopadu 2026  8:59

Řidič na D10 u Staré Boleslavi prorazil svodidla. Odvezl ho vrtulník, směr na Prahu stojí

ilustrační snímek

Na dálnici D10 směrem na Prahu stojí kolona. Kvůli vážné nehodě museli záchranáři dotyčného resuscitovat, po úspěšném pokusu ho vrtulník převezl do vinohradské nemocnice. Úsek je pro řidiče stále...

5. listopadu 2026  8:56

Proslul jako sedmnáctiletý šéf úřadu. Teď mladík čelí obviněním ze znásilnění i podvodu

Budova ministerstva životního prostředí

Samuel Kocanda, který se letos na jaře dostal do pozornosti médií kvůli tomu, že v 17 letech se stal šéfem sekretariátu Správy jeskyní v době, kdy jeho otec se stal státním tajemníkem na ministerstvu...

5. listopadu 2026  8:54

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Splašená kobyla uvázla v bahnitém potoce, vyprostit ji museli hasiči

Tři jednotky hasičů zasahovaly u Studénky, kde se splašená kobyla propadla do...

Hasiči ve Studénce na Novojičínsku pomáhali splašené kobyle, která se zaběhla do bahnitého potoka a nemohla z něj sama ven. Pomocí speciálních obleků, hadic a ohlávky se koně podařilo bezpečně navést...

5. listopadu 2026  8:51

Odvolat ho? Odvádí dobrou práci. Trump se po volebním fiasku zastal Hegsetha

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (23. března 2026)

Americký republikánský prezident Donald Trump ve středu vyjádřil podporu ministru obrany Peteovi Hegsethovi. Udělal tak den po volbách, ve kterých demokraté získali kontrolu nad oběma komorami...

5. listopadu 2026  8:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.