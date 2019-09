Čína ustoupila hongkongským demonstrantům. Zákon o vydávání už neprosazuje

Protesty proti návrhu zákona začaly v Hongkongu v červnu a v některé dny při nich vyšly do ulic statisíce lidí. Kritici zákona se obávají, že norma by narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům. Při posledním z protestů v noci na středu policie použila proti demonstrantům pepřový sprej. Tři lidé museli být převezeni do nemocnice



Správkyně Hongkongu Lamová po protestech pozastavila schvalování kontroverzního návrhu zákona, demonstranti ale pokračovali ve svých akcích a požadovali jeho úplné stažení. To Lamová podle agentury Reuters oznámila na dnešním setkání s poslanci. S veřejným prohlášením politička vystoupí v průběhu dne, uvádí agentura Reuters.

V tuto chvíli není jasné, zda oficiální stažení návrhu zákona nepokoje ukončí, protože demonstrace postupně přerostly v požadavky na obecnější demokratické reformy v bývalé britské kolonii, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu.

Hongkong od přechodu pod čínskou správu funguje podle zásady „jedna země, dva systémy“ a díky tomuto modelu má některé svobody, které jsou v kontinentální Číně nemyslitelné. Mnozí však tvrdí, že Peking postupně tyto svobody omezuje.

Při zatím poslední z protestních akcí v noci na dnešek hongkongská policie použila pepřový sprej k rozehnání demonstrantů, kteří se sešli před policejní stanicí ve čtvrti Mong Kok a ve stanici metra Prince Edwarda. Tři muži ve věku 21 až 42 let byli po střetech hospitalizováni. Dva zůstávají v nemocnici ve stabilizovaném stavu, třetí byl již propuštěn, napsal Reuters.