Hongkong vyslal do ulic ambasadory slušnosti, umravní nerudné taxikáře

Luis Ho, jeden z mnoha hongkongských obchodníků, místní taxikáře nemá příliš v lásce. A není se co divit, se svou matkou, která byla upoutána na invalidní vozík, musel před lety pravidelně dojíždět do nemocnice. Vlastní vůz nemá, a byl tak odkázán na služby sítě červených automobilů s poněkud nerudnými osobami za volantem. Spousta taxikářů ho s matkou odmítala svézt. „Dokonce jsem od nich přitom ani nepotřeboval pomoct, mámu bych sám naložil,“ vzpomíná čtyřiašedesátiletý muž.

Jeho negativní zkušenosti nejsou výjimkou. Místní taxikáři jsou proslavení svou neochotou. Často odmítají kratší trasy, chovají se neomaleně, nebo chtějí speciální doplatky. Volba záměrně co nejdelší jízdy rovněž není výjimkou. Úřady se to rozhodly změnit, do terénu vyslaly speciální ambasadory, kteří řidičům rozdávají letáky s návodem, jak se lépe chovat k zákazníkům.

Otázkou je, jak to bude v praxi fungovat. Po celém městě jezdí na 46 tisíc taxíků, vypočítává Ryan Wong, předseda Sdružení taxikářských služeb města Hongkong. „Není to poprvé, co k takovým opatřením sáhneme, zpětná vazba od řidičů je navíc veskrze pozitivní,“ uvedl pro BBC.

Mnozí taxikáři to tak pozitivně nevidí. Za velkou část problémů podle nich můžou zákazníci, co konkrétně jim na nich vadí, se však zdráhají říct. Ani místní obyvatelé nevkládají do osvětové kampaně příliš velké naděje. Amy Ho popisuje, že si nedávno objednala taxi, aniž by tušila, že její cesta bude pro řidiče příliš krátká. Když dorazili do cíle, hledala peníze na zaplacení. „Můžete to urychlit, teta? Nemůžu uvěřit tomu, že jedete takový kousek a ještě nemáte na zaplacení,“ obořil se na ni řidič.

Bitva taxikářů proti řidičům Uberu

Většina zákazníků si na neadekvátní služby taxikářů oficiálně nestěžuje. Vyplnění formulářů zabere příliš času. Přesto loni úřady řešily přes jedenáct tisíc stížností, což je nárůst o jedenáct procent oproti roku 2019. Jen za zlomek případů byli taxikáři potrestáni. Výjimkou pochopitelně nejsou ani podvody při přepravě turistů, nejčastějším trikem je vrácení špatného obnosu peněz, taxikáři využívají neznalosti jednotlivých mincí a bankovek.

Leung Tat Chong, jeden z desetitisíců taxikářů, vysvětluje, že nekvalitní služby jsou z velké části důsledkem obrovských nákladů na licenci a provoz automobilu. „Někteří řidiči pak prostě nejsou dostatečně trpěliví a nemají prostor na zlepšování svých služeb,“ míní. Tak jako v mnoha zemích po celém světě, i v Hongkongu musí taxikáři čelit konkurenci řidičů služby Uber.

Ta sice není ve městě oficiálně posvěcena, přesto tam pokoutně funguje. Licencovaní taxikáři dokonce v květnu uspořádali hon na řidiče této služby, setkali se však s odporem veřejnosti, která moderní službu ráda využívá.

Už od září úřady plánují mnohem přísnější postih nepoctivých taxikářů. Při opakovaných přečinech jim hrozí odebrání licence či pokuty, které by byly pro mnohé řidiče likvidační. Město bude vydávat i několik nových druhů licencí, s těmi nejprestižnějšími budou muset řidiči splňovat určitou kvalitu služeb. Například možnost online rezervace, systém osobního hodnocení řidičů či platby kartou.