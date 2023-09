VIDEO: Voda se valila i metrem. V Hongkongu napršelo nejvíc za 140 let měření

Agentury se nezmiňují o obětech či raněných. V Hongkongu spadlo nejvíce srážek za hodinu od začátku záznamů před 140 lety.

Voda se valila hornatým terénem města a úřady vydaly varování před nebezpečím sesuvů půdy. Hongkongská observatoř zaznamenala za hodinu do půlnoci místního času (18:00 SELČ ve čtvrtek) 158 milimetrů srážek.

6.2 inches of rain fell in one hour today in Hong Kong causing severe flooding.



It has been an awful week of flooding around the world in Greece, Turkey, Spain, Italy, China and Brazil killing dozens.

pic.twitter.com/DgE16FhG4W