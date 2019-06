Demonstranti v Hongkongu obklíčili parlament, zdrželi jednání o zákonu

6:43 , aktualizováno 6:43

Tisíce lidí se ve středu ráno místního času shromáždily u vládních budov v Hongkongu. Znovu protestovali proti spornému návrhu zákona, který by umožnil vydávat podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Normu měl projednávat parlament, kvůli demonstrantům blokujícím vstup do budovy schůzi prozatím odložil.