Lidé neměli šanci utéct, jak se oheň mohl šířit tak rychle? Hongkong hledá viníky

  10:52
Mnohé rodiny obyvatel bytového komplexu v Hongkongu, který zachvátil ničivý požár, stále čekají na zprávy o svých blízcích. Úřady připustily, že oheň se šířil podezřele rychle, naznačuje to podle nich porušení bezpečnostních norem. Na to si stěžovali i někteří obyvatelé. Lidé na místě využívají speciální Google formulář mapující jednotlivé byty, aby zjistili, kdo je v bezpečí a kdo ne.

Jednasedmdesátiletá uklízečka La Čchi Tchung pracovala v policejní stanici poblíž bytového komplexu, když jí její syn zavolal, že budovy hoří. Rychle běžela k místu. K jejímu zděšení pohltily plameny i její byt. „Žila jsem zde třicet let. Chci tu jen sedět a dívat se,“ řekla k pokračujícímu požáru, který začal ve středu odpoledne a s nímž hasiči bojují i během čtvrtka.

Čtyřiasedmdesátiletý Tchung Pching-mo poprvé cítil kouř ve tři hodiny odpoledne. Krátce poté mu zabušil na dveře požárník a vyzval jej k evakuaci. Tchung bydlící v desátém patře to odmítl. Když však kouř začal být hustší, senior se svou ženu zavolili o pomoc a ukryli se v koupelně, s mokrými ručníky na obličejích. Okolo šesté hodiny je hasiči zachránili.

„Měli jsme štěstí. Byla úplná tma. Sami bychom to nezvládli,“ řekla dvojice listu The New York Times.

Přibližně 36 procent ze všech přibližně 4 600 obyvatel komplexu o skoro dvou tisících bytových jednotek jsou starší lidé. Plameny mnohé uvěznily v jejich bytech. Hasiči je žádali, aby o sobě dali vědět, a oni tak věděli, kam se mají vydat. Obyvatelé zřídili speciální Google formulář, v němž byly v mřížce různými barvami vyznačeny jednotlivé byty.

Červený čtvereček označoval signál SOS, případně to, že obyvatelé zde neodpovídají a zemřeli. Zelené čtverečky znamenaly, že obyvatelé jsou v bezpečí. Portál ABC podotýká, že ve čtvrtek bylo mnoho čtverečků červených. Lidé formulář využívají, protože „mapa“ se aktualizuje rychleji než vládní údaje.

Stanice BBC popisuje, že mnohé rodiny stále čekají venku před komplexem na zprávy o jejich milovaných. Jeden muž v slzách uvedl, že stále neslyšel o své ženě, která zůstala uvězněná v jednom bytě se svou kočkou.

Úřady mezitím oznámily, že počet obětí vzrostl na 55. Oheň, který ve středu zachvátil sedm z osmi budov komplexu, byl ve čtyřech budovách uhašen. Požáry ve třech dalších objektech jsou podle hasičů pod kontrolou.

Místní neskrývají svůj hněv. Ptají se, jak je možné, že oheň se tak rychle šířil. Rozčílily je zprávy, že nezněly požární alarmy. „Proč se bytová jednotka zaplnila kouřem během pouhých 10 minut? Jak se to mohlo stát? Lidé neměli šanci se odtamtud dostat živí,“ nechápal jeden z místních obyvatel.

Stížnosti na porušování norem

„Dalo se tomu zabránit. Nešlo se o nehodu. Mnoho lidí nesplnilo své povinnosti,“ uvedla jedna z obyvatelek Kiko Ma. Popisuje, že některé požární alarmy v komplexu byly během renovace budovy vypnuty, protože stavební dělníci pravidelně používali požární schodiště ke vstupu a odchodu. Obyvatelé podle ní též nacházeli u oken nedopalky od dělníků.

Hongkongský ministr pro bezpečnost Chris Tang uvedl, že oheň postupoval „neobvykle“ rychle. „Zjistili jsme, že plameny na síťovině a nepromokavé plachtě na stěnách příslušné budovy se začaly šířit rychleji než než na materiálech, které splňují normy. To je neobvyklé,“ řekl s tím, že použití polystyrenu k utěsnění oken situaci ještě zhoršilo.

Policie zadržela dva ředitele a technického konzultanta stavební společnosti ve věku od 52 do 68 let. Prohledala kancelář společnosti Prestige Construction & Engineering Company, která měla na starosti renovace v komplexu. „Policie má důvod se domnívat, že odpovědní lidé ze společnosti se dopustily hrubé nedbalosti, která vedla k incidentu a způsobila rychlé šíření požáru, což mělo za následek vážné ztráty na životech,“ uvedli strážci zákona. Úřady začaly vyšetřovat možnou korupci.

Tony Za, bývalý předseda stavební divize hongkongského Institute of Engineers uvedl, že dodavatel síťovin používaných k zabránění pádů stavebních materiálů by měl předložit certifikát, že jsou nehořlavé. „Kdyby byly nehořlavé, požár by se neměl šířit tak rychle,“ uvedl, že sítě pravděpodobně nesplňovaly normy. Podle něj požár pravděpodobně vznikl mimo budovu, na bambusovém lešení.

Bambusová lešení jsou v Hongkongu běžným jevem a ve stavebnictví se široce používají. Podle profesora Ťianga Li-minga z Hongkongské polytechnické univerzity jejich velké množství spojující budovy přispělo k rychlému šíření požáru.

Hongkongské úřady na začátku tohoto roku oznámily, že je přestanou používat kvůli hořlavosti bambusu a přejdou namísto toho k ohnivzdornější oceli. Pevninská Čína bambusová lešení už zakázala v roce 2021.

Lidé neměli šanci utéct, jak se oheň mohl šířit tak rychle? Hongkong hledá viníky

