Mohou se psi nakazit koronavirem? V Hongkongu mají podezření

16:53 , aktualizováno 16:53

Hongkongské úřady v pátek uvedly, že umístily do karantény psa ženy nakažené novým typem koronaviru poté, co u něj předběžné testy prokázaly jeho „slabou" přítomnost. Zvíře však nevykazuje žádné příznaky nemoci a hongkongské úřady zatím nemají důkazy, které by na přenos koronaviru z člověka na psy ukazovaly, informovala agentura Bloomberg.