Čtyři demokratické poslance v Hongkongu zbavili funkce, ostatní rezignovali

Vyloučení čtveřice prodemokratických poslanců ze 70členné Legislativní rady umožnilo nové usnesení čínského parlamentu, které hongkongské správě dovoluje odvolat zákonodárce bez nutnosti schválení soudem, pokud podporují hongkongskou nezávislost, spolčují se s cizími mocnostmi či jinak ohrožují národní bezpečnost.

Hromadná demise má podle prodemokratických politiků demonstrovat jejich jednotu a rovněž ukázat, jak daleko je Peking ochoten zajít, aby potlačil místní opozici. V hongkongském parlamentu již nyní převládají propekingští poslanci, rezignací se však definitivně mění v loutkový orgán Číny.

„Rozhodli jsme se dnes rezignovat na své funkce, protože naše kolegy bezohledně vyloučila centrální vláda,“ uvedl na tiskové konferenci představitel opozičního tábora Wu Chi-wai. „Ačkoli budeme v boji za demokracii v budoucnu čelit mnoha překážkám, nikdy se nevzdáme,“ dodal. Rezignační dopisy odevzdají opoziční poslanci podle Wua ve čtvrtek.

Představitelé opozice se pokoušejí klást odpor vůči mnohými vnímanému omezování svobod v Hongkongu, které se odehrává navzdory příslibu autonomie. Čína odmítá, že by výsady finančního centra jakkoliv omezovala. Hongkongské úřady nicméně nekompromisně potlačily odpor poté, co v červnu loňského roku propukly protivládní protesty a uvrhly město do krize.

Vláda města ve stručném prohlášení uvedla, že čtyři legislativci - Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki a Kenneth Leung - byli zbaveni funkce, neboť představovali ohrožení pro bezpečnost státu. Čtveřice patřila k 12 poslancům, jimž byla odepřena účast v nyní odložených hongkongských parlamentních volbách.

Odvolání poslanců patrně umocní obavy západních zemí o hongkongskou autonomii. Tu městu zaručuje princip „jedna země, dva systémy“, na němž se Británie dohodla s Pekingem při předání města pod čínskou správu v roce 1997

28. června 2017