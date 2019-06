Hongkong zachvátily protesty, parlament odložil sporný zákon

Přímý přenos 13:37 , aktualizováno 13:37

Hongkongský parlament musel kvůli středečním protestům odložit projednávání sporného zákona, který by umožnil podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. Podle demonstrantů zákon narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu a lidé vydaní do Číny by tam mohli čelit obviněním z ohrožení národní bezpečnosti. Protesty zablokovaly vstup do budovy parlamentu a schůze musela být odložena.