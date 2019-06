KOMENTÁŘ: Šéfka hongkongské exekutivy se chová jako trojský kůň Pekingu

Organizátoři demonstrací v Hongkongu dali úřadům lhůtu do čtvrtečního odpoledne, aby splnily jejich požadavek stažení kontroverzního návrhu zákona, jenž by umožňoval vydávat osoby podezřelé z trestných činů z Hongkongu do pevninské Číny. Pokud vláda požadavek nesplní, vyjdou protestující ve čtvrtek večer a v pátek znovu do ulic. Informoval o tom ve středu deník The Guardian.