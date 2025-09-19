V Hongkongu objevili nevybuchlou pumu ze světové války. Evakuovaly se tisíce lidí

Autor: ,
  18:13
V Hongkongu se v pátek muselo evakuovat přibližně 6 tisíc lidí kvůli nalezení téměř půltunové bomby z druhé světové války. Dělníci nevybuchlou munici objevili při výkopových pracích na staveništi. Odminovací práce začnou až v sobotních ranních hodinách.
Policejní pyrotechnik. Ilustrační foto

Policejní pyrotechnik. Ilustrační foto | foto: AP

„Vzhledem k významným rizikům spojeným se zneškodněním bomby a zajištěním její bezpečnosti musíme aktivovat nouzový evakuační plán,“ řekl šéf hongkongské policie.

Puma, která se podle úřadů jevila jako plně funkční, měřila asi 1,5 metru a vážila přibližně 450 kilogramů. V pátek večer místního času bylo proto z 18 budov ve čtvrti Quarry Bay evakuováno zhruba 6 tisíc lidí kvůli odminovacím pracím, které mají začít v sobotu ráno.

Hongkong, zvláštní oblast Číny, byl za druhé světové války dějištěm zuřivých bojů mezi japonskou armádou a spojeneckými silami. Lidé nebo dělníci na stavbách dodnes pravidelně nacházejí nevybuchlé bomby.

V Pacifiku našli stovky raket z druhé světové války. Ležely vedle školy

Jedna byla objevena i před sedmi lety v nedaleké čtvrti Wan Čchaj. Kvůli ní se muselo evakuovat 1 200 obyvatel. Odminování tehdy zabralo asi 20 hodin.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:23,  aktualizováno  19:09

„Bezprecedentně brutální“. Ruské stíhačky letěly dvanáct minut nad Estonskem

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla v prohlášení estonská vláda. Estonské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo ruského chargé...

19. září 2025  16:22,  aktualizováno  19:08

Hromadná nehoda sedmi vozidel na D5 u Rokycan. V jednom pruhu obnovili provoz

Hromadná nehoda osmi aut uzavřela v pátek odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na dálnici D5 mezi Plzní a Rokycany ve směru na Prahu. Zdravotníci převezli do nemocnice čtyři zraněné, informoval...

19. září 2025  16:50,  aktualizováno  18:19

V Hongkongu objevili nevybuchlou pumu ze světové války. Evakuovaly se tisíce lidí

V Hongkongu se v pátek muselo evakuovat přibližně 6 tisíc lidí kvůli nalezení téměř půltunové bomby z druhé světové války. Dělníci nevybuchlou munici objevili při výkopových pracích na staveništi....

19. září 2025  18:13

Hřib je odpovědný za pobírání odměn z městské firmy, tvrdí právní analýza

Radnice Prahy 10 se bude zabývat případem náměstka primátora a předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, který pobíral odměny za členství v představenstvu městské firmy Pražská energetika Holding (PRE Holding)....

19. září 2025  15:50,  aktualizováno  18:08

Dny NATO 2025 program v sobotu: přelet B-52, nová technika i drsné zásahy

Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky se konají v sobotu 20. a v neděli 21. září. Areál Letiště Leoše Janáčka v Mošnově se otevře už v půl deváté ráno. Na co se mohou návštěvníci těšit?

19. září 2025  18:03

Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace

Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla, tanečních projektů i akademických programů. Živoucí multifunkční kulturní centrum otvírá návštěvníkům...

19. září 2025  17:43

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

19. září 2025  17:20

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

19. září 2025  17:06

Slova TGM byla na svou dobu skandální, proto se je dozvídáme dnes, říká historik

Premium

Historici na lánském zámku otevřeli obálku s posledními slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Překvapilo je však, že dopis zřejmě nebyl napsaný v roce 1937, ale o tři...

19. září 2025

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Poradenská psychoterapie bude vázaná živnost. Otevře cestu k dostupnější péči

Psychoterapeuti působící mimo zdravotnictví budou smět poskytovat své služby jako vázanou živnost v oboru poradenské psychoterapie. Budou muset mít mimo jiné nejméně magisterské vzdělání a absolvovat...

19. září 2025  16:47

S komunisty do vlády nepůjdeme, říká lídr Motoristů v kraji Jiří Barták

Lídr Motoristů ve Zlínském kraji dlouhá léta působil u celní správy, takže v politice aktivní být nemohl. Jiřího Bartáka však zajímala a znal se s řadou lidí, kteří na tom byli stejně. Jedním z nich...

19. září 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.