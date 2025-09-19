„Vzhledem k významným rizikům spojeným se zneškodněním bomby a zajištěním její bezpečnosti musíme aktivovat nouzový evakuační plán,“ řekl šéf hongkongské policie.
Puma, která se podle úřadů jevila jako plně funkční, měřila asi 1,5 metru a vážila přibližně 450 kilogramů. V pátek večer místního času bylo proto z 18 budov ve čtvrti Quarry Bay evakuováno zhruba 6 tisíc lidí kvůli odminovacím pracím, které mají začít v sobotu ráno.
Hongkong, zvláštní oblast Číny, byl za druhé světové války dějištěm zuřivých bojů mezi japonskou armádou a spojeneckými silami. Lidé nebo dělníci na stavbách dodnes pravidelně nacházejí nevybuchlé bomby.
Jedna byla objevena i před sedmi lety v nedaleké čtvrti Wan Čchaj. Kvůli ní se muselo evakuovat 1 200 obyvatel. Odminování tehdy zabralo asi 20 hodin.
