Hon na bažanty na Slovensku skončil tragicky. Muž zastřelil svého kamaráda

Hon se konal v bažantnici ve slovenské obci Beša v Nitranském kraji a zúčastnilo asi ho asi 20 lidí. Výstřel, který ho předčasně ukončil, padl v sobotu kolem poledne.

Šedesátiletý Ján P. z Nitry zasáhl o dva roky staršího Ľudovíta do ramene. Zranění bylo tak vážné, že mu již nedokázali pomoci ani záchranáři, kteří byli na místo ihned přivoláni.

Do nemocnice nakonec odvezli muže, který tragickou nehodu způsobil. Podle TV Markíza je nyní v péči psychiatrů.

Nikdo z dalších účastníků honu tragický incident neviděl. Oba muži byli podle jednoho z myslivců dobří kamarádi. Upozornil však, že jak střelec, tak zasažený muž nebyli myslivci. „Ani jeden nich neměl zbrojní průkaz,“ řekl pro TV Markíza.

Tím, jak se oba dostali ke střelným zbraním, se nyní zabývá policie. Vyšetřovali také, zda nebyli pod vlivem alkoholu. U nikoho z účastníků honu však alkohol v dechu neobjevili. Organizátor celé akce nechtěl nic komentovat.



Ani jeden z mužů neměl mít u sebe zbraň

Slovenská policie zahájila vůči střelci trestní řízení. „Vyšetřovatel zahájil trestní řízení ve věci trestného činu usmrcení, nedovoleného ozbrojování a obchodování se zbraněmi,“ uvedla k případu nitranská policejní mluvčí Renáta Čuháková.

Předseda nitranských myslivců upozornil na to, že oba dva muži se honu účastnili pouze jako honci. Ti pouze vyhánějí bažanty a sbírají úlovky, které zastřelí myslivci, a sami by vůbec neměli ani vystřelit. Pokud by se drželi této role, nemuselo podle něj k tragédii vůbec dojít.



Slovenská média již zaznamenala podobný případ, který se stal v nedalekých Mojmírovcích. V listopadu roku 2018 při podobném incidentu přišla rovněž během lovu na bažanty o život devětadvacetiletá žena.