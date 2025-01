Antisemitismus je dnes převlečený za kritiku Izraele, říká expertka na holokaust

14:00

Nemám lidem za zlé, že toho málo vědí o holokaustu, protože všechno to, co se dělo, je tak strašné, že se tomu porozumět nedá, říká Jana Marcusová, která už více než deset let jako dobrovolnice provází návštěvníky jeruzalémského památníku Jad Vašem, jenž uchovává vzpomínky na oběti i hrdiny holokaustu.