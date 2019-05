Holokaust v přímém přenosu na Instagramu: projekt má oživit vzpomínky

20:00 , aktualizováno 20:00

Desítky let uchovávali vzpomínky na holokaust přeživší, kterých však postupně ubývá. Smrt milionů Židů tak postupně upadá v zapomnění. Změnit to má nový způsob sdílení příběhů s mladými lidmi. Jaké by to bylo, kdyby měla třináctiletá židovská dívka za holokaustu Instagram? Právě to se snaží napodobit unikátní projekt, založený na skutečném příběhu.