„Američané dorazili!“ křičí, zatímco se derou na světlo z útrob dobytčáků. Podvyživení a unavení se drápou do stráně nad vlakem. Někteří roztahují ústa do rozechvělého úsměvu, jiní hledí na osvoboditele v němém úžasu.

Chtějí se jich dotknout, jakoby se báli, že je to jen přelud. Do poslední chvíle nepochybovali o tom, že jedou vstříc jisté smrti. Je mezi nimi i žena s šátkem na hlavě, jež svírá ruku děvčátka – možná matka s dcerou. Na tváři se jí zračí směs překvapení, strachu a radosti.

Příběh černobílé fotografie se začal psát na sklonku března 1945, pár týdnů před osvobozením koncentračního tábora Bergen-Belsen na severozápadě Německa. Spojenci nezadržitelně postupovali do nitra třetí říše a nacisté potřebovali vězně urychleně přesunout. Mezi 6. a 11. dubnem proto vypravili z lágru trojici transportů – v každém z nich bylo zhruba dva a půl tisíce lidí.

Soupravy směřovaly do Terezína v tehdy ještě okupovaném Československu. Do cíle ale dorazil pouze jeden z nich. Druhý cestoval čtrnáct dní tam a zpět mezi bojovými liniemi a nakonec zastavil u města Tröbitz na východě Německa, kde vězně vyprostila Rudá armáda.

Je to právě osud třetího vlaku, o kterém snímek vypovídá. V přecpaných vagonech se tísnili Židé z Maďarska, Polska, Nizozemska či Slovenska. Mnozí z nich se v Bergen-Belsenu nacházeli v takzvaném zvláštním táboře – Němci je vybrali pro případnou výměnu vězňů. Někteří, jako žena na fotografii, proto měli na sobě relativně dobré oblečení.

„Vlak se pohyboval málo, často stál. Všude kolem se bojovalo a panoval chaos. Viděli jsme německé rodiny prchající se svým majetkem na vozech i pěšky,“ popsala podle portálu Haarec přeživší Aliza Vitis-Šomronová. Důstojníci SS pověření dozorem měli rozkaz vyhodit vlak do povětří, pokud by se jim nepodařilo dojet do Terezína. Od plánu ale ustoupili.

„Hrdinové byli přeživší, nikoliv my“

Po šestidenní cestě, během které vězni téměř nedostávali vodu, vlak zastavil u obce Farsleben asi sedmnáct kilometrů od Magdeburku. V dálce se ozývala dělostřelecká palba a němečtí strážci se dali postupně na útěk. Když se Američané 13. dubna k vlaku přiblížili, už ho nikdo nehlídal.

„Museli tam být strážní, ale zřejmě utekli v okamžiku, kdy jsme přijeli. Nepamatuji si žádnou přestřelku,“ vzpomínal americký seržant George Gross. „Převzetí vlaku nebylo z naší strany žádnou velkou hrdinskou akcí, ale malou operací. Hrdinové dne byli vězni ve vlaku,“ dodal.

Soupravu osvobodili vojáci z amerického 743. tankového praporu 30. pěší divize. „Jsem také Žid, jsem jeden z vás!“ křičel na vězně voják Abraham Cohen, zatímco se mu osvobození vězni vrhali kolem krku.

„Běžela jsem k tanku a nepříčetně jsem se smála. Když zastavil, políbila jsem železný plát, na němž stálo: ,Vyhráli jsme válku’. Přijížděl jeden stroj za druhým. Byli jsme tak šťastní,“ vzpomínala Vitis-Šomronová.

„Radost, která se nás zmocnila při pohledu na Američany, se nedá popsat. Najednou jsme se z nelidských otroků stali svobodnými lidmi,“ uvedl Mordechaj Weisskopf, jemuž bylo tehdy čtrnáct let.

Americká armáda dva a půl tisíce zbědovaných vězňů přesunula do nedalekého města Hillersleben, kde je ošetřila. Mnozí z přeživších mohli přijímat potravu pouze nitrožilně a vojáci museli dávat pozor, aby je nepřekrmili, protože jejich těla nedokázala po dlouhém hladovění zpracovat větší množství jídla.

„Vojáci zdravotnického praporu zabránili katastrofě a zachránili život více než 2 300 Židům, mezi nimi bylo sedm set dětí a mladistvých,“ popsala Varda Weisskopfová – Mordechajova dcera. Ti, kteří zemřeli, podlehli nemocem, vyčerpání nebo děsivým podmínkám ve vlaku.

Identita ženy zůstává obestřena tajemstvím

Ačkoli se příběh o osvobození soupravy po válce rozšířil do světa, fotografii ženy a děvčátka veřejnost poprvé spatřila až relativně nedávno.

V roce 2001 na ni narazil učitel dějepisu Matthew Rozell ze státu New York, když nabíral sérii rozhovorů s americkými veterány. Jeden z nich snímek téměř šedesát let skladoval v krabici od bot.

„Věděl jsem, že se dívám na poklad. Žádná slova nedokážou popsat události toho dne tak živě jako tento snímek,“ řekl Rozell. Spoušť fotoaparátu onoho dne stiskl major Clarence Benjamin. Byl to jeden z mála zázraků jara 1945: američtí vojáci měli u sebe aparáty značky Kodak.

Po zveřejnění fotky se přihlásila řada lidí, kteří tvrdili, že jsou na ní právě jejich příbuzné. Jako nejpravděpodobnější se podle Haarecu jeví tvrzení Maďarky, jež uvedla, že je vnučkou Židovky v šátku.

Podle ní pocházela z maďarského města Makó a v době osvobození jí bylo pětatřicet let. Její dceři, kterou na snímku drží za ruku, bylo pět. Žena na rozdíl od řady dalších pasažérů osvobozeného transportu po válce neodešla do Izraele. Vrátila do rodného Maďarska, kde v 80. letech zemřela. Její dcera si nepřála zveřejnit svou identitu.