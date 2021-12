Americké třeťáky nutili hrát si na holokaust. Lektorku za to suspendovali

Při hře na holokaust, ke které mělo dojít při jedné z odpoledních aktivit ve Watkinsově základní škole ve Washingtonu, lektorka podle listu žákům přidělila konkrétní role. Obsadila jedno z nich dokonce do úlohy Adolfa Hitlera. Na konci scény mu pak přikázala, aby zahrálo sebevraždu, píše Washington Post s odvoláním na rodiče žáka.

The entire class had a meeting with the Watkins Elementary School mental health response team after the incident, according to Berkowitz's email pic.twitter.com/JIhqPDtov5