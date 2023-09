Čtyři plivance, dvě pěsti. Slovensko řeší další bitku, kandidát odstoupil

V sobotu se na internetu objevily záběry, kde Holkovič, bývalý mistr světa v kickboxu na mítinku hnutí v bratislavské čtvrti Petržalka napadl pěstmi staršího muže.

Holkovič, který byl na kandidátce OLaNO na 44. místě, v neděli na Facebooku umístil své vyjádření, ve kterém potyčku vysvětluje. Tvrdí, že jen nečinně stál u auta, zatímco k němu postarší muž agresivně přišel a čtyřikrát mu naplival do tváře. „Poslední plivanec už jsem nezvládl,“ hájil se.

Ve videu se za svou reakci omluvil a oznámil, že sám požádal o vyškrtnutí z kandidátky. „Hned po incidentu jsem požádal o stáhnutí z kandidátky, nechci škodit hnutí OLaNO a jeho boji proti mafii,“ řekl. Uvedl také, že v posledních třech měsících čelil nadávkám i výhrůžkám smrti, ale jak sám řekl, plivat do tváře si nenechá.

K dramatické scéně se v neděli vyjádřil také šéf hnutí Igor Matovič. „OĽaNO odsuzuje jakékoliv násilí, fyzické násilí nemá ve slušné společnosti žádné místo,“ uvedl na tiskové konferenci.

Sám Matovič se přitom dříve tento týden střetl s členy strany Směr-SD, když ve středu ráno narušil v Bratislavě jejich konferenci. V autě začal do mikrofonu vykřikovat ostrá hesla a nadávky útočící na místopředsedu Směru a exministra vnitra Roberta Kaliňáka.

„Kaliňák, mafián. Jdi do pr*ele, zloději. To jsem si asi měl donést další mikrofon kvůli zlodějovi, protože vím, že je zloděj,“ hlásal Matovič, když se mu bývalý ministr vnitra Kaliňák snažil mikrofon odebrat. Ten však nepřestal, a tak ho Matovič kopl otevřenými dveřmi auta do hrudi.

Kaliňák se snažil Matoviče vytáhnout z auta. Ten mu za to uštědřil několik kopanců do hrudi. „Přestaň Igore,“ vyzýval ho viditelně podrážděný Kaliňák, když se mu snažil vytrhnout mikrofon. Další člen strany Směr-SD Richard Glück poté udeřil Matoviče pěstí do obličeje. „Zničili jste Slovensko,“ trval si expremiér na svém. Vyostřenou rvačku politiků musela ukončit až policie.

OLaNO se v nadcházejících volbách bude ucházet o hlasy voličů v koalici s dalšími dvěma stranami. Podle průzkumů veřejného mínění tato koalice nemá jistotu, že získá potřebných alespoň sedm procent hlasů pro vstup do sněmovny. Na samostatně kandidující strany se vztahuje pětiprocentní volební práh. Naproti tomu Směr je celé měsíce na prvním místě předvolebních průzkumů. Ty mu předpovídají i 20 procent hlasů.

Předčasné parlamentní volby se na Slovensku budou konat 30. září.