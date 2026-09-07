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Knír dlouhý přes metr? Ani Salvador Dalí na tureckého holiče neměl

  22:15
Turecký holič Haci Kirmac je proslulý svým knírem, který udržuje s délkou přes...

Turecký holič Haci Kirmac je proslulý svým knírem, který udržuje s délkou přes metr. (3. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Salvador Dalí
Turecký holič Haci Kirmac je proslulý svým knírem, který udržuje s délkou přes...
Portrét katalánského malíře Salvadora Dalího od fotografa Philippa Halsmana...
Turecký holič Haci Kirmac je proslulý svým knírem, který udržuje s délkou přes...
7 fotografií
Osmaosmdesátiletý holič Haci Kirmac z tureckého okresu Horasan v provincii Erzurum je ve svém rodném městě doslova živou legendou. Místní mu přezdívají „Horasanli Pala“, což v překladu znamená šavle – je to odkaz na jeho nepřehlédnutelný, mohutně zakroucený knír.

Tradici pěstování vousů podědil po svém otci a dědečkovi, do obřích rozměrů ho ale vybičovala až televizní soutěž v 80. letech. V době největší slávy dosahoval jeho knír délky neuvěřitelných 1,5 metru.

Salvador Dalí
Turecký holič Haci Kirmac je proslulý svým knírem, který udržuje s délkou přes metr. (3. září 2026)
Portrét katalánského malíře Salvadora Dalího od fotografa Philippa Halsmana (1954)
Turecký holič Haci Kirmac je proslulý svým knírem, který udržuje s délkou přes metr. (3. září 2026)
Turecký holič Haci Kirmac je proslulý svým knírem, který udržuje s délkou přes metr. (3. září 2026)
7 fotografií

Přestože ho v průběhu let lehce zastřihl, i dnes si udržuje délku přes jeden metr. Otec pěti dětí a dědeček 43 vnoučat se svému řemeslu věnuje již 70 let a v holičství dnes pracuje po boku svého syna.

Knír tureckého holiče až nápadně připomíná vizáž katalánského malíře Salvadora Dalího, který se proslavil svými surrealistickými malbami. Je tak otázkou, zda se Haci Kirmac neinspiroval právě u španělského umělce.

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Před svým salonem Kirmac pravidelně recituje básně a zpívá lidové písně, čímž láká kolemjdoucí i turisty z širokého okolí. Přesný věk ani tajné recepty na péči o svou vousatou chloubu si však starý pán přísně střeží jako rodinné tajemství kvůli konkurenci.

Pokud mu to ale zdraví dovolí, plánuje v budoucnu absolvovat pouť do Mekky – po jejímž dokončení chce svůj ikonický knír podle náboženských tradic konečně ostříhat.

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Knír dlouhý přes metr? Ani Salvador Dalí na tureckého holiče neměl

Turecký holič Haci Kirmac je proslulý svým knírem, který udržuje s délkou přes...

Osmaosmdesátiletý holič Haci Kirmac z tureckého okresu Horasan v provincii Erzurum je ve svém rodném městě doslova živou legendou. Místní mu přezdívají „Horasanli Pala“, což v překladu znamená šavle...

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