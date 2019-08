VIDEO: Emoce i na ledě. Čínští hokejisté zmlátili soupeře z Hongkongu

Bitka se odehrála ve městě Čcheng-te během středečních Čínských her mládeže pro sportovce do devatenácti let. Mladí hráči z Šen-čenu, který leží přímo u hranic s autonomním Hongkongem, zřejmě psychicky nezvládli prohru 2:11.

Minutu před koncem zápasu tak zapomněli na etiku sportu a jeden vedle druhého začali do vítězů brutálně bušit. Nepomohly ani výkřiky žen za plexisklem, které se je snažily zastavit. To nakonec udělali až rozhodčí.

„My jsme se celou ligu snažili hrát čistě, ukázat sportovního ducha. Ale to už je v pevninské Číně zřejmě nemožné. Neférová a špinavá hra, nesportovní chování. To jsou slova, která mě napadají,“ řekl podle webu HK01 jeden z koučů hongkongského týmu.

Podle serveru South China Morning Post dostali tři z hráčů čínského týmu roční zákaz hrát. Čínská hokejová asociace také ujistila, že už se podobné incidenty nebudou opakovat.

Video ze rvačky se brzy rozšířilo dál do světa. Udála se totiž právě ve chvíli, kdy Hongkongem otřásají masivní protesty proti kontroverznímu návrhu zákona, který by umožňoval vydávání místních lidí podezřelých z trestného činu do pevninské Číny.

Kritici extradičního zákona se totiž obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům. Demonstrace několikrát přerostly v násilí, což vedlo k dalším protestům.

Vláda v Pekingu dosud ujišťovala, že si hongkongské úřady dokážou se situací poradit samy. Nyní však panují obavy, že by na demonstranty mohla nasadit armádu.

Čínští hokejisté v Česku

Čínský hokejový výběr vystupující pod názvem China Golden Dragon bude od nového ročníku působit i v třetí české nejvyšší soutěži. Tým bude hrát na zimním stadionu v Berouně a v soutěži bude působit jen do 31. ledna, únorové zápasy si předehraje. Čína, která se představí na domácích olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu, hraje ve skupině A divize II mistrovství světa.