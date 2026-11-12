Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hodnoty El Niña jsou mimo monitorovací grafy. Co to znamená pro Evropu a Česko

Tereza Hrabinová
  16:23
Sledovat iDNES.cz na Googlu
El Ni&#241;o a jeho dopady

El Niño a jeho dopady | foto: Profimedia.cz

Silnice poblíž lyžařského střediska Valle Nevado nedaleko Santiaga během...
Turisté si užívají sníh u lanovky v lyžařském středisku Valle Nevado nedaleko...
El Ni&#241;o a jeho dopady
Grafika s předpovědí srážek pro zimu 2026/2027 podle evropské služby Copernicus
33 fotografií
Meteorologové potvrzují návrat klimatického jevu El Niño, který může v následujících měsících ovlivnit počasí téměř na všech kontinentech. Zatímco v některých oblastech zvyšuje pravděpodobnost přívalových dešťů a ničivých povodní, jinde může přinést dlouhotrvající sucho, vlny veder nebo problémy se zemědělskou produkcí. Jaké hlavní dopady vědci očekávají?

Meteorologové opakovaně varují, že letošní El Niño bude patřit k nejsilnějším za několik desetiletí. Evropská předpovědní služba Copernicus v nejnovější listopadové předpovědi očekává, že letošní El Niño vyvrcholí kolem konce roku a může dosáhnout hodnot vyšších než kterýkoli dosud pozorovaný případ. Už v říjnu dosáhla průměrná teplota vody na povrchu oceánu v klíčové oblasti rekordních 29,94 °C, tedy 3,21 °C nad normálem z let 1991–2020, a 1. listopadu vystoupila dokonce až na 30,02 stupně.

Silnice poblíž lyžařského střediska Valle Nevado nedaleko Santiaga během mimořádně bohaté sněhové sezony. Tu podle chilské meteorologické služby ovlivnila jedna z nejsilnějších epizod El Niño za poslední desetiletí. (12. října 2026)
Turisté si užívají sníh u lanovky v lyžařském středisku Valle Nevado nedaleko Santiaga. Chile zažívá mimořádně bohatou sněhovou sezonu, kterou podle tamní meteorologické služby ovlivnila jedna z nejsilnějších epizod El Niño za poslední desetiletí. (12. října 2026)
El Niño a jeho dopady
Grafika s předpovědí srážek pro zimu 2026/2027 podle evropské služby Copernicus
33 fotografií

Generální tajemnice Světové meteorologické organiace (WMO) Celeste Saulo tehdy uvedla, že jde o hodnoty doslova „mimo monitorovací grafy“, které organizace používá poslední čtyři dekády.

Proč El Niño ovlivňuje počasí na celé planetě?

Co je El Niño?

  • Přirozený klimatický jev, při kterém se oteplují povrchové vody ve střední a východní části rovníkového Tichého oceánu.
  • Opakuje se přibližně jednou za dva až sedm let.
  • Mění proudění vzduchu, a tím i rozložení srážek a teplot po celém světě.
  • Název dostal od peruánských rybářů v 19. století, protože si všimli, že se oteplení vod objevovalo kolem Vánoc. El Niño ve španělštině znamená „malý chlapec“ a v daném kontextu odkazuje na Ježíška.

Přestože El Niño vzniká v tropické části Tichého oceánu, jeho důsledky se mohou projevit tisíce kilometrů daleko. Oteplení oceánu mění proudění vzduchu v atmosféře, a tím ovlivňuje rozložení srážek, vznik tlakových útvarů i teploty v mnoha částech světa.

Silné epizody El Niña bývají spojeny s vyšší pravděpodobností extrémních projevů počasí, jako jsou dlouhotrvající sucha, přívalové deště, záplavy nebo vlny veder. Zároveň mohou přispět k dočasnému zvýšení průměrné globální teploty.

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) i dalších meteorologických center letošní vývoj zvyšuje pravděpodobnost výskytu těchto jevů na řadě míst světa.

Severní a Jižní Amerika: vyšší riziko povodní

Nejvýraznější dopady se tradičně očekávají v Americe.

Na západním pobřeží Jižní Ameriky, především v Peru a Ekvádoru, bývá El Niño spojeno s vydatnými srážkami, sesuvy půdy a rozsáhlými záplavami. Zvýšené množství srážek se může objevit také v jižních částech Brazílie, Uruguayi nebo Argentině.

Ve Spojených státech může El Niño během zimních měsíců zesílit bouřkovou aktivitu a přinést více srážek zejména do jižní části země a Kalifornie. Zároveň bývá spojeno s mírnější zimou na severu USA a Kanady.

Svět musí počítat s dražšími potravinami. Pro chudší státy je to fatální vize

Asie: vedra, sucho a slabší monzuny

Zcela opačný vývoj meteorologové očekávají ve velké části Asie.

El Niño často oslabuje letní monzuny nad Indií, což může znamenat méně srážek v hlavní sezóně pro zemědělství. Vyšší riziko sucha se očekává také v Indonésii a na Filipínách.

Vedle nedostatku vody mohou některé oblasti zasáhnout rozsáhlé lesní požáry, nižší výnosy zemědělských plodin nebo problémy

s výrobou elektřiny ve vodních elektrárnách.

Naopak v některých částech Číny může El Niño přinést nadprůměrné srážky a zvýšit riziko lokálních povodní.

Grafika s předpovědí srážek pro zimu 2026/2027 podle evropské služby Copernicus

Austrálie: sucho ohrožuje zemědělství

Austrálie patří mezi země, které El Niño zasahuje nejvýrazněji.

Meteorologové očekávají podprůměrné srážky, vyšší teploty a zvýšené riziko rozsáhlých požárů. Sucho může výrazně ovlivnit zemědělskou produkci, zejména pěstování obilovin a chov hospodářských zvířat.

Protože Austrálie patří mezi významné světové vývozce zemědělských komodit, mohou se důsledky takového vývoje projevit i na světových trzích.

El Niño

Afrika: střídání sucha a přívalových dešťů

Ani Afrika nemá jednotný scénář. V jižní části kontinentu El Niño obvykle zvyšuje riziko sucha, které může poškodit úrodu a zhoršit dostupnost potravin.

Ve východní Africe se od října do prosince mohou častěji objevit nadprůměrné srážky a lokální povodně.

Co znamená El Niño pro Evropu a Česko?

Evropa neleží v oblasti přímého působení El Niña, jeho vliv je proto méně jednoznačný než v oblasti Tichého oceánu nebo v Asii.

Sezónní předpověď evropské klimatické služby Copernicus počítá pro zimu 2026/2027 s vyšší pravděpodobností nadprůměrných srážek ve velké části střední a východní Evropy. Zima v Česku by tedy měla být vlhčí než obvykle. Meteorologové však upozorňují, že to samo o sobě neznamená více sněhu – rozhodující budou teploty.

A připomínají, že počasí v Evropě ovlivňuje celá řada dalších faktorů. El Niño nezaručuje konkrétní průběh počasí, jen zvyšuje pravděpodobnost určitých scénářů.

Podzim v Česku El Niño neovlivní, ale zimu ano. Meteorolog řekl, jak

Nadprůměrné teploty téměř po celé planetě

El Niño obvykle přispívá k dočasnému zvýšení průměrné globální teploty. Nejde však o příčinu dlouhodobé klimatické změny, kterou způsobují především emise skleníkových plynů. Tento přirozený klimatický jev může pouze dočasně zesílit její projevy.

Světová meteorologická organizace (WMO) upozorňuje, že rekordně silné El Niño bude zvyšovat riziko extrémního horka, sucha i přívalových srážek ještě v průběhu roku 2027.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak

Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)

Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...

Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné...

Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...

Tyranka z kauzy Kuřim ilustrovala dětské knížky. Po odhalení s ní nakladatel končí

Premium
Hana Bašová, kterou sedmiletý Ondřej nazýval Nenci, si prý jeho trápení...

Dříve měla přezdívku teta Nancy, nyní vystupuje pod pseudonymem Sofie Helfert a v občance má jméno Hana Bergamannová. Veřejnost ji ale pravděpodobně bude znát pod jejím původním jménem – Hana Bašová....

12. listopadu 2026  16:29,  aktualizováno  17:06

Zemřel Josef Turek, český veterán z Dunkerku

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a...

Ve věku 100 let ve čtvrtek zemřel válečný veterán a plukovník ve výslužbě Josef Turek, poslední v Česku žijící československý voják, který se za druhé světové války zúčastnil bojů u francouzského...

12. listopadu 2026  16:55,  aktualizováno  17:06

Kamioňák na D2 porazil lampy. V kabině měl rozpitou vodku, vymlouval se na léky

Rozpitou lahev vodky našli policisté v kabině kamionu, který koncem října před...

Rozpitou lahev vodky našli policisté v kabině kamionu, který koncem října před třetí hodinou odpoledne boural na dálnici D2. Řidič na 17. kilometru odbočoval k čerpací stanici, kde nezvládl řízení a...

12. listopadu 2026  17:01

Ve Znojmě pokračuje současná koalice, starostou zůstává Koudela z ODS

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem...

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s uskupeními Naše Znojmo a Starostové...

12. listopadu 2026  16:49

Nedaleko Bílého domu se střílelo, jeden mrtvý. Útočník se zabarikádoval

Policie a FBI na místě střelby ve Washingtonu, D.C. (12. listopadu 2026)

Pět lidí bylo ve čtvrtek postřeleno v prestižní washingtonské čtvrti v pěší vzdálenosti od Bílého domu. Podle svědka byl jeden člověk z pětice postřelen v posilovně a zraněním podlehl. Střelba byla...

12. listopadu 2026  16:41

Letnou to neskončí, vzkázal Minář vládě. Představil program nedělní demonstrace

Demonstranti na pražské Letenské pláni „Nenecháme si ukrást budoucnost“, kterou...

Spolek Milion chvilek pro demokracii ve čtvrtek představil program na nadcházející demonstraci na pražské Letenské pláni. Protest se bude konat proti změnám financování veřejnoprávních médií. Spolek...

12. listopadu 2026  16:36

Deset náměstků je anomálie, tepe zlínskou koalici její zastupitel. Vadí mu i primátor

Zastupiteli Pavlu Konečnému (ODS) vadí počet náměstků i Vančura jako primátor.

Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21 byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolený novým zlínským primátorem. Primátorský řetěz s plaketou a symbolický klíč od města převzal z rukou svého předchůdce...

12. listopadu 2026  16:33

Hodnoty El Niña jsou mimo monitorovací grafy. Co to znamená pro Evropu a Česko

El Ni&#241;o a jeho dopady

Meteorologové potvrzují návrat klimatického jevu El Niño, který může v následujících měsících ovlivnit počasí téměř na všech kontinentech. Zatímco v některých oblastech zvyšuje pravděpodobnost...

12. listopadu 2026  16:23

„Spolužačkám přesně popsala, jak je zabije.“ Školu sevřel strach z chování dívky

Premium
Budova Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. (12. listopadu 2026)

Vážné výhrůžky, které spolužačka adresovala ostatním studentům, řešili učitelé prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera. Dívka podle informací iDNES.cz osobně i online druhým vyhrožovala smrtí a...

12. listopadu 2026  16:20

Kushner s Witkoffem přijeli za Putinem. Navrhl humanitární misi v Kosťantynivce

Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...

Ruský prezident Vladimir Putin při čtvrtečním setkání s americkými zmocněnci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Moskvě navrhl zorganizovat humanitární misi týkající se ukrajinského města...

12. listopadu 2026  12:12,  aktualizováno  16:08

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Když z nebe „prší“ peníze. V Astaně vyhodili z okna kufry s miliony dolarů

V kazašské Astaně létaly z okna balíky dolarů

V Kazachstánu ve čtvrtek ráno pršely dolary. Někdo je vyhodil z okna v bytovém komplexu Atlanta v centru hlavního města Astany. V osmi kufrech se podle portálu Meduza nacházelo odhadem až 80 milionů...

12. listopadu 2026  16:05

Účast 17. listopadu slíbil, teď Klempíř váhá. Za Motoristy na Národní dorazí Barták

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před jednáním vlády (11. květen 2026)

Z vládních Motoristů zamíří 17. listopadu k památníku na Národní třídě místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Barták. Uvedl to mluvčí strany Lukáš Koutník. Sám Oto Klempíř přitom ještě na konci října...

12. listopadu 2026  16:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.