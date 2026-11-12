Meteorologové opakovaně varují, že letošní El Niño bude patřit k nejsilnějším za několik desetiletí. Evropská předpovědní služba Copernicus v nejnovější listopadové předpovědi očekává, že letošní El Niño vyvrcholí kolem konce roku a může dosáhnout hodnot vyšších než kterýkoli dosud pozorovaný případ. Už v říjnu dosáhla průměrná teplota vody na povrchu oceánu v klíčové oblasti rekordních 29,94 °C, tedy 3,21 °C nad normálem z let 1991–2020, a 1. listopadu vystoupila dokonce až na 30,02 stupně.
Generální tajemnice Světové meteorologické organiace (WMO) Celeste Saulo tehdy uvedla, že jde o hodnoty doslova „mimo monitorovací grafy“, které organizace používá poslední čtyři dekády.
Proč El Niño ovlivňuje počasí na celé planetě?
Co je El Niño?
Přestože El Niño vzniká v tropické části Tichého oceánu, jeho důsledky se mohou projevit tisíce kilometrů daleko. Oteplení oceánu mění proudění vzduchu v atmosféře, a tím ovlivňuje rozložení srážek, vznik tlakových útvarů i teploty v mnoha částech světa.
Silné epizody El Niña bývají spojeny s vyšší pravděpodobností extrémních projevů počasí, jako jsou dlouhotrvající sucha, přívalové deště, záplavy nebo vlny veder. Zároveň mohou přispět k dočasnému zvýšení průměrné globální teploty.
Podle Světové meteorologické organizace (WMO) i dalších meteorologických center letošní vývoj zvyšuje pravděpodobnost výskytu těchto jevů na řadě míst světa.
Severní a Jižní Amerika: vyšší riziko povodní
Nejvýraznější dopady se tradičně očekávají v Americe.
Na západním pobřeží Jižní Ameriky, především v Peru a Ekvádoru, bývá El Niño spojeno s vydatnými srážkami, sesuvy půdy a rozsáhlými záplavami. Zvýšené množství srážek se může objevit také v jižních částech Brazílie, Uruguayi nebo Argentině.
Ve Spojených státech může El Niño během zimních měsíců zesílit bouřkovou aktivitu a přinést více srážek zejména do jižní části země a Kalifornie. Zároveň bývá spojeno s mírnější zimou na severu USA a Kanady.
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Asie: vedra, sucho a slabší monzuny
Zcela opačný vývoj meteorologové očekávají ve velké části Asie.
El Niño často oslabuje letní monzuny nad Indií, což může znamenat méně srážek v hlavní sezóně pro zemědělství. Vyšší riziko sucha se očekává také v Indonésii a na Filipínách.
Vedle nedostatku vody mohou některé oblasti zasáhnout rozsáhlé lesní požáry, nižší výnosy zemědělských plodin nebo problémy
s výrobou elektřiny ve vodních elektrárnách.
Naopak v některých částech Číny může El Niño přinést nadprůměrné srážky a zvýšit riziko lokálních povodní.
Austrálie: sucho ohrožuje zemědělství
Austrálie patří mezi země, které El Niño zasahuje nejvýrazněji.
Meteorologové očekávají podprůměrné srážky, vyšší teploty a zvýšené riziko rozsáhlých požárů. Sucho může výrazně ovlivnit zemědělskou produkci, zejména pěstování obilovin a chov hospodářských zvířat.
Protože Austrálie patří mezi významné světové vývozce zemědělských komodit, mohou se důsledky takového vývoje projevit i na světových trzích.
El Niño
Afrika: střídání sucha a přívalových dešťů
Ani Afrika nemá jednotný scénář. V jižní části kontinentu El Niño obvykle zvyšuje riziko sucha, které může poškodit úrodu a zhoršit dostupnost potravin.
Ve východní Africe se od října do prosince mohou častěji objevit nadprůměrné srážky a lokální povodně.
Co znamená El Niño pro Evropu a Česko?
Evropa neleží v oblasti přímého působení El Niña, jeho vliv je proto méně jednoznačný než v oblasti Tichého oceánu nebo v Asii.
Sezónní předpověď evropské klimatické služby Copernicus počítá pro zimu 2026/2027 s vyšší pravděpodobností nadprůměrných srážek ve velké části střední a východní Evropy. Zima v Česku by tedy měla být vlhčí než obvykle. Meteorologové však upozorňují, že to samo o sobě neznamená více sněhu – rozhodující budou teploty.
A připomínají, že počasí v Evropě ovlivňuje celá řada dalších faktorů. El Niño nezaručuje konkrétní průběh počasí, jen zvyšuje pravděpodobnost určitých scénářů.
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Nadprůměrné teploty téměř po celé planetě
El Niño obvykle přispívá k dočasnému zvýšení průměrné globální teploty. Nejde však o příčinu dlouhodobé klimatické změny, kterou způsobují především emise skleníkových plynů. Tento přirozený klimatický jev může pouze dočasně zesílit její projevy.
Světová meteorologická organizace (WMO) upozorňuje, že rekordně silné El Niño bude zvyšovat riziko extrémního horka, sucha i přívalových srážek ještě v průběhu roku 2027.