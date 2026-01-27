Jen 85 sekund do katastrofy. Vědci posunuli hodiny posledního soudu

Autor: ,
  19:10
Pomyslné hodiny posledního soudu nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. Jako správce hodin to oznámil Bulletin amerických jaderných vědců (BAS), podle kterého svět nebyl nikdy blíže ke zkáze. Za rizikové faktory vědci označují jadernou hrozbu, umělou inteligenci i změnu klimatu, obavy vyvolávají i agresivní chování Spojených států, Ruska a Číny.

Zatímco v loňském roce hodiny ukazovaly 89 sekund do půlnoci, nyní to je 85 sekund. V takovéto pozici hodiny, které vědci vytvořili v roce 1947, ještě nikdy dříve nebyly. Za poslední čtyři roky to bylo potřetí, co správci čas posunuli blíže k půlnoci.

Pomyslné hodiny posledního soudu spravované Bulletinem amerických jaderných vědců (BAS) nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. (23. ledna 2025)
Pomyslné hodiny posledního soudu spravované Bulletinem amerických jaderných vědců (BAS) nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. (23. ledna 2026)
Pomyslné hodiny posledního soudu spravované Bulletinem amerických jaderných vědců (BAS) nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. (23. ledna 2026)
Pomyslné hodiny posledního soudu spravované Bulletinem amerických jaderných vědců (BAS) nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. (23. ledna 2026)
13 fotografií

„Hodiny posledního soudu samozřejmě odrážejí globální rizika a to, co nyní vidíme, je globálním selháním vedení,“ řekla Reuters šéfka BAS Alexandra Bellová. Pokud jde o jaderné hrozby, tak se podle ní v loňském roce nic nevyvíjelo správným směrem.

„Dlouhodobé diplomatické struktury čelí nátlaku nebo se hroutí, vrátila se hrozba zkušebních jaderných explozí, rostou obavy z šíření jaderných zbraní a ve stínu nukleárních zbraní byly tři ozbrojené konflikty,“ uvedla. Zmínila tak ruskou invazi na Ukrajinu, izraelské a americké údery na Írán a pohraniční střet mezi Indií a Pákistánem.

Hodiny posledního soudu posunuly ručičku, do půlnoci zbývá 89 vteřin

Bellová dále upozornila na rostoucí napětí v Asii, mimo jiné na Korejském poloostrově či mezi Čínou a Tchaj-wanem, a také na tlaky na západní polokouli po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Vědci se rovněž obávají neregulovaného zapojení umělé inteligence do vojenských systémů či jejího možného zneužití k vytváření biologických hrozeb nebo k šíření dezinformací ve světě. BAS dále varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma za hračkami Hamleys bankrotuje

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Firma Inexad, provozovatel hračkářství Hamleys a zábavního domu Playground na pražských Příkopech na sebe podal insolvenční návrh. Svým věřitelům dluží 122 milionů korun, které sám nemá čím splácet....

27. ledna 2026  19:14

Jen 85 sekund do katastrofy. Vědci posunuli hodiny posledního soudu

Pomyslné hodiny posledního soudu spravované Bulletinem amerických jaderných...

Pomyslné hodiny posledního soudu nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. Jako správce hodin to oznámil Bulletin amerických jaderných vědců (BAS), podle kterého svět nebyl...

27. ledna 2026  19:10

Nedodání L-159 je pomsta prezidentovi, píší Ukrajinci o sporu Pavla s Macinkou

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Odmítnutí české vlády poskytnout bojové letouny L-159 Kyjevu bylo pomstou prezidentu Petru Pavlovi za jeho neústupnost v otázce jmenování Filipa Turka českým ministrem životního prostředí, uvádí...

27. ledna 2026  19:09

„Lži, urážky... To už je za hranou.“ Eva Pavlová výjimečně glosovala politické dění

Eva Pavlová, manželka prezidenta Petra Pavla. (14. března 2023)

Manželka prezidenta Eva Pavlová se výjimečně vyjádřila k politickému dění a střetu manžela s ministrem zahraničí a předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou. Na svém profilu na Instagramu uvedla, že...

27. ledna 2026  19:06

KOMENTÁŘ: Osm bodů, které ukazují, že válka Hradu s vládou opravdu vypukla

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Schylovalo se k tomu několik dní, spíše týdnů, a signálů bylo dost. Od povolební, stále se zostřující kritice Filipa Turka ze strany prezidenta Petra Pavla. Přes pohrůžky šéfa Motoristů Petra...

27. ledna 2026  18:41

Agent StB Klempíř udal studenta za peníze. Toho nakonec vyhodili ze školy

Ministr kultury Oto Klempíř. (26. ledna 2026)

Ministr kultury a poslanec Motoristů Oto Klempíř coby agent StB za socialismu za peníze udával konkrétní lidi. Jedním z nich byl Martin Semrád, kterého v roce 1985 na popud Státní bezpečnosti...

27. ledna 2026  12:03,  aktualizováno  18:33

Podnět přišel, možné vydírání prezidenta Macinkou prověří protikorupční centrála

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Policie na sociální síti X v úterý odpoledne oznámila, že obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv od kanceláře prezidenta republiky. „Podání bylo dle věcné příslušnosti...

27. ledna 2026  14:22,  aktualizováno  18:11

Macinka nechce Pavla na summitu NATO. Relevantní je dohoda s Babišem, řekl Hrad

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Ministr zahraničí Petr Macinka chce znemožnit prezidentovi Petru Pavlovi vést českou delegaci na summitu NATO. Pavel zveřejnil zprávy, v nichž ho Macinka varuje, že pokud nejmenuje Filipa Turka...

27. ledna 2026  14:35,  aktualizováno  17:54

Evropa zasahuje proti teroristické skupině žhářů. O útoky se pokusili i v Česku

Šestadvacetiletý španělsky mluvící Kolumbijec se snažil pomocí benzínu zapálit...

Členové teroristické skupiny podezřelé z provedení několika žhářských útoků v Evropské unii z pověření zahraniční zpravodajské služby byli nebo budou postaveni před soud. Píše to ve své tiskové...

27. ledna 2026  17:35

„Směšně nabubřelé.“ Macinka musí rezignovat, požadují šéfové opozičních stran

Ministr zahraničí Petr Macinka přichází na zasedání vlády, která mimo jiné bude...

Koalice ANO, SPD a Motoristů zablokovala opoziční snahy o to, aby se Sněmovna mimořádně zabývala údajným vydíráním prezidenta Petra Pavla ministrem zahraničí Petrem Macinkou, které opoziční strany...

27. ledna 2026  13:31,  aktualizováno  17:32

Ozdravoval jsem chov, vysvětlil důchodce nelegální převoz opic. Dostal podmínku

Jiří Bartůněk (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (27. ledna...

Okresní soud v Teplicích uložil podmínku a peněžitý trest zkušenému chovateli Jiřímu Bartůňkovi za nezákonné nakládání se zvířaty. Sedmašedesátiletý muž navíc přechovával několik exemplářů zvířat, u...

27. ledna 2026  17:17

Tancem proti Parkinsonovi. Lekce pomáhají ztuhlým svalům, mozku i duši

Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k...

Víří v rytmu country, cha-chy, tanga nebo polky a při tom podstupují terapii, která jim pomáhá zvládat každodenní život a náročné situace s Parkinsonovou chorobou. To je poslání unikátních tanečních...

27. ledna 2026  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.