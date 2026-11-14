Nejdřív se pořádně nadechnout, pak se zasmát od bránice. Tak popsal svůj postup jeden z účastníků kurzu, který vystupuje jako Santa Mal. „U mě to pak přejde v uchechtnutí,“ řekl stanici CBS. Hlasová rozcvička byla jedním z úkolů, které na představitele Santy čekaly předtím, než se rozjedou za dětmi po celém Spojeném království.
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Kurz pořádá agentura Ministry of Fun, která profesionální Santy školí od roku 1999. Letošní závěrečnou přípravu uspořádala v bývalém obchodním domě Arding & Hobbs v londýnské čtvrti Clapham Junction. Na stejném místě se děti chodily setkávat se Santou už před více než sto lety.
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Podle hlavního školitele Matta Grista je nejtěžší část práce ta, která se odehrává tváří v tvář dítěti. „Lidé si myslí, že jde hlavně o červený oblek a vousy. Skutečné umění se ale ukáže v těch několika vzácných minutách s dítětem,“ řekl. Účastníci proto nacvičovali, jak na dětské otázky reagovat s klidem a trpělivostí.
Santovi přibývají e-maily, roste i zájem o paní Clausovou
Podle výroční zprávy pořadatelů posílá šest z deseti dětí Santovi stále papírový dopis. Podíl e-mailových přání ale od roku 2024 vzrostl ze tří na dvanáct procent. O 32 procent přibylo také rezervací vystoupení paní Clausové, která dětem mimo jiné vypráví příběhy. Samotná návštěva u Santy podle zprávy trvá v průměru tři minuty a 45 sekund.
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Zpráva upozorňuje, co děti chystají Santovi na Štědrý večer. Nejčastěji mu stále nechávají tradiční sladké koláčky mince pies. Na dvou procentech stolů se podle pořadatelů letos poprvé objevila i kombucha.