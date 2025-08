Hamás chce dál bojovat, trvá na plné obnově Palestiny

Minulý týden byly v Kataru pozastaveny rozhovory mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás o dočasném příměří. V posledních dnech zároveň přibývá západních států, které ohlašují záměr uznat existenci Státu Palestina. Izrael zároveň čelí narůstající kritice kvůli zintenzivnění své vojenské ofenzivy v Pásmu Gazy a především kvůli humanitární krizi v pásmu.

Značná část obyvatelstva v Pásmu Gazy čelí podle mezinárodních organizací podvýživě a hladovění a podle údajů OSN tam bylo od konce května zabito více než 1 300 lidí, kteří se snažili získat potravinovou pomoc. Izrael kvůli jeho politice omezované distribuce humanitární pomoci opakovaně kritizovaly mezinárodní organizace, OSN, některé západní vlády, ale i hlasy uvnitř Izraele.

Plán je ukončit válku v Gaze, řekl Witkoff

Zvláštní zmocněnec americké vlády pro Blízký východ Steve Witkoff navštívil Izrael. Plán je neprodlužovat válku v Pásmu Gazy, ale ukončit ji, řekl rodinám rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy. Podle něj si návrat rukojmích přeje jak většina Izraelců, tak většina Gazanů, kteří touží po obnově pásma. S odvoláním na prohlášení, které zveřejnilo Fórum rodin rukojmích, to napsal server The Times of Israel (ToI).

V průběhu setkání, které trvalo téměř tři hodiny, Witkoff řekl, že rozhovory se nyní musejí soustředit na ukončení války a návrat všech rukojmích, nikoliv pouze na částečnou dohodu. Minulý týden byly pozastaveny nepřímé rozhovory mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás o dočasném příměří, jehož součástí mělo být mimo jiné i postupné propouštění rukojmích unesených do Pásma Gazy. Witkoff podle serveru ToI vyjednávání s Hamásem označil za frustrující.

„Přál bych si, abych pro vás měl nějaké nové zprávy. Ale situace je složitá,“ citoval izraelský server Witkoffa.

