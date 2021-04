Stromům škodí hluk. Ubývají semenáčky a ptáci se nevracejí, říká studie

Hluk škodí stromům a botanické diverzitě. A jeho negativní vliv může trvat dlouho po návratu k normální zvukové hladině. Vyplývá to ze studie v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B. Hlukové znečištění způsobené člověkem proniká do struktur lesních ekosystémů, což by se mělo brát v potaz při vyhodnocování dopadů urbanizace na přírodu, míní vědci.