Hledá se dárce zlatých kozaček. Charita v nich našla peníze a vkladní knížky

„Jedna paní si boty zkoušela a řekla, že do nich nedostane nohu,“ popsala dobrovolnice Sue McDonaldová z obchodu provozovaného charitativní organizací East Cheshire Hospice v anglickém Knutsfordu. Důvod se záhy vysvětlil. V kozačkách byly ukryté vkladní knížky a peníze v hotovosti, kterých si personál při přebírání daru předtím nevšiml.
Žena, která zlatavé kozačky přinesla, zřejmě netušila, co v nich zůstalo. Při darování údajně zmínila, že obuv patřila její matce. Zaměstnanci proto nyní doufají, že se jim podaří dárkyni vypátrat a peníze i obě vkladní knížky jí vrátit.
|
Británii opouštějí miliardáři. Nelíbí se jim daně ani nálada ve společnosti
„Bylo by hezké, kdyby ty peníze měla k Vánocům,“ řekla McDonaldová. Obchod se obrátil na místní noviny, aby o nálezu v botách napsaly a vyzvaly původní majitelku, aby se přihlásila.
Prodejna East Cheshire Hospice v Knutsfordu funguje od loňského roku a podobně jako dalších pět obchodů organizace spoléhá především na dobrovolníky a věci darované veřejností. Mezi hodnotnějšími dary se v minulosti objevily například nový kabát Hugo Boss, porcelán Minton, figurky Lladró nebo šperky se zlatem a diamanty. Výtěžek z prodeje pomáhá financovat péči hospice o pacienty se závažnými a život limitujícími nemocemi.