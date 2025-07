Izrael začal shazovat humanitární pomoc do Gazy. Vzniknou také koridory pro OSN

Autor: iDNES.cz , ČTK

21:46

Izraelská armáda v sobotu začala ze vzduchu shazovat humanitární pomoc do Pásma Gazy, oznámil podle agentury Reuters armádní mluvčí. Armáda také uvedla, že vzniknou humanitární koridory pro to, aby konvoje OSN mohly do palestinského pásma dovážet pomoc. Krok přichází v době, kdy z Pásma Gazy přichází stále více informací o případech úmrtí hlady.