Nečekaný izraelský útok na Bejrút nejspíš zabil vysokého velitele Hizballáhu

Autor: ,
  20:34
Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na síti X potvrdil, že nařídil útok na vysoce postaveného velitele z jednotky Hizballáhu známé jako Radván.
Záběr po íránském útoku na Tel Aviv (24. března 2026) | foto: AP

Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)
Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)
Zdroj blízký AFP sdělil, že velitel šíitského hnutí při útoku zemřel. Hizballáh ani Izrael jeho smrt zatím nepotvrdili. Podle lokálních médií se útok odehrál ve čtvrti Ghobajrí, kousek od čtvrti Hárit Hrajk a nemocnice Bahman. Videa z místa zachycují hustý dým stoupající nad celým předměstím Dahíja.

„Spolu s ministrem obrany Jisraelem Kacem jsem vydal rozkaz k okamžitému úderu na Bejrút proti veliteli jednotky Radván z hnutí Hizballáh s cílem ho zneškodnit,“ uvedl Netanjahu na síti X.

„Málik Balút, velitel operací jednotky Radván,“ byl při dnešním izraelském útoku zabit, uvedl poté podle AFP informovaný zdroj.

Izraelská armáda již ve středu ráno vyzvala obyvatele dvanácti měst a vesnic na jihu Libanonu k okamžité evakuaci, přičemž obvinila Hizballáh z porušení příměří.

Později Izrael zaútočil na východní údolí Bikáa, které nebylo součástí evakuovaných oblastí. Útok podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabil čtyři lidi, včetně dvou žen a staršího muže.

Když příměří, tak expanze. Izrael zabírá jih Libanonu, vznikla zóna volné střelby

Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci za izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky libanonských obcí.

Mezi Izraelem a Libanonem od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo nedávno prodlouženo o další tři týdny. Izrael ale každým dnem pokračuje v útocích na jihu Libanonu a ničí domy a další infrastrukturu, kterou podle něj využívá Hizballáh.

Tato skupina podporovaná Íránem zase dále podniká dronové a raketové útoky proti izraelským vojákům v Libanonu a v severním Izraeli.

Izraelská armáda vyzvala obyvatele obcí na jihu Libanonu k evakuaci

Od 2. března, kdy se konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem znovu vyostřil, si izraelské útoky na Libanon od 2. března vyžádaly téměř 2700 mrtvých a více než 8200 zraněných z řad civilistů i ozbrojenců.

Boje vyhnaly z domovů na 1,2 milionu Libanonců. Izraelská armáda na své straně uvádí 17 zabitých vojáků na jihu Libanonu.

