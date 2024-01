Hizballáh rozjel prvotní odvetu za Arúrího, raketami zasypal sever Izraele

Podle deníku The Times of Israel se v sobotu ráno rozezněly varovné sirény v asi 90 obcích na severu Izraele u hranic s Libanonem. Podle armády na izraelské území dopadlo asi 40 raket. Hizballáh tvrdí, že vypálil 62 raket, které mířily na vojenské zařízení.

Odvetou za zabití Arúrího pohrozil v pátek šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh. Podle něj musí hnutí reagovat na narušení suverenity Libanonu. Izrael se sice k útoku na Arúrího veřejně nepřihlásil, ale nepochybuje se o tom, že jeho cílem mělo být ukázat Hizballáhu, že se nemůže cítit bezpečně ani v okolí Bejrútu, který platí za jeho útočiště.

Hizballáh začal odpalovat rakety na území severního Izraele hned 8. října, den po brutálním vpádu radikálů Hamásu do jižního Izraele, na nějž Izrael odpověděl rozsáhlým bombardováním a pozemní vojenskou operací v Pásmu Gazy.

Od té doby dochází na izraelsko-libanonském pomezí prakticky denně k vzájemným přeshraničním střetům a ostřelování, které si podle AFP v jižním Libanonu vyžádaly 175 mrtvých, z toho 129 mezi bojovníky Hizballáhu. Na izraelské straně jim padlo za oběť devět vojáků a pět civilistů.

Oběti izraelských útoků

Izraelské údery v palestinském Pásmu Gazy si od října vyžádaly 22 722 obětí, za poslední den zemřelo 122 Palestinců. Zranění utrpělo více než 58 000 lidí, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví v Gaze spravované hnutím Hamás.

Údaje palestinských úřadů nerozlišují mezi zabitými civilisty a bojovníky Hamásu. Izraelská armáda uvádí, že od začátku války s Hamásem zabila na 8 500 jeho příslušníků.

V sobotním hlášení izraelské ozbrojené síly informovaly, že zabily členy Hamásu při operaci ve městě Chán Júnis na jihu Pásma Gazy a zničily tam několik šachet vedoucích do podzemních tunelů. Armáda také objevila v pytlích s označením Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA taktické vesty, které podle ní ozbrojenci z Hamásu používali, napsal list Haarec.

Izrael zahájil válku proti hnutí Hamás poté, co tato skupina 7. října zaútočila na Izrael, zabila asi 1 200 lidí a asi 240 osob unesla do Pásma Gazy. Přes stovku jich skupina propustila koncem listopadu během dosud jediného krátkodobého příměří, a to výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli. Hamás v Pásmu Gazy vládne od roku 2007.