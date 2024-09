Zabili jsme šéfa hnutí Hizballáh Hasana Nasralláha, oznámila izraelská armáda

„Útok byl proveden ve chvíli, kdy se nejvyšší představitelé Hizballáhu sešli ve svém velitelství, aby koordinovali teroristické aktivity proti občanům Státu Izrael,“ sdělila izraelská armáda.

„Izrael doufá, že zabití vůdce Hizballáhu změní chování hnutí, armáda je však připravena na další eskalaci včetně pozemní operace,“ uvedl její mluvčí.

Nejmenovaný zdroj agentury AFP blízký Hizballáhu uvedl, že hnutí s Nasrallálhem od pátečního večera ztratilo kontakt, jeho smrt však nepotvrdil.

Izraelská armáda dále uvedla, že spolu s Nasralláhem přišel o život také šéf Hizballáhu pro operace na jižní frontě Alí Karakí a další velitelé. Ti se podle armády v okamžiku úderu nacházeli v hlavním ústředí Hizballáhu, které bylo umístěno pod obytnými budovami na bejrútském předměstí Dahíja, které je baštou hnutí v libanonském hlavním městě.

Karakí se stal terčem izraelského úderu v Bejrútu už na začátku týdne, ale Hizballáh tehdy prohlásil, že útok přežil.

Podle poslední bilance libanonského ministerstva zdravotnictví při páteční sérii mohutných vzdušných útoků Izraele na jižním předměstí Bejrútu přišlo o život nejméně šest lidí a dalších 91 bylo zraněno. Izraelská média uvedla, že hlavním cílem byl právě Nasralláh, o jehož osudu se od té doby spekulovalo.

Vysoce postavený americký představitel stanici ABC News v pátek řekkl, že Nasralláh byl v době úderu se svými zástupci na krátké návštěvě metropole.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek zkrátil svůj pobyt v New Yorku, kde téhož dne odpoledne hovořil na zasedání Valného shromáždění OSN, a odletěl zpět do vlasti, oznámil jeho úřad. Dodal, že premiér úder na ústředí Hizballáhu schválil ze svého hotelového pokoje v New Yorku.

Podle listu Times of Israel dal Netanjahu úderu zelenou zjevně ještě předtím, než se odebral pronést svůj projev do sídla OSN na Manhattanu.