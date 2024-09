Hizballáh vypálil desítky raket na Izrael, ten pak udeřil na vojenské budovy

Izraelská armáda podle agentury AFP potvrdila, že v noci podnikla údery na vojenské budovy hnutí Hizballáh v jižním Libanonu. Hizballáh se k raketovým úderům na město v severním Izraeli přihlásil. Izraelci uvádějí, že většina střel byla zachycena protivzdušnou obranou, nicméně některé dopadly na Kirjat Šmonu. Jedna raketa přímo zasáhla budovu a další chodník, přičemž obě způsobily rozsáhlé škody.

Kolem 05:30 místního času (04:30 SELČ) byla z Libanonu vypáleno dalších 30 raket, které podle izraelské armády byly částečně zneškodněny a zbytek zasáhl otevřená prostranství.

Intenzita bojů mezi libanonským šíitským hnutím Hizballáh a Izraelem neustále roste a na obou stranách libanonsko-izraelské hranice se kvůli nim stěhují desítky tisíc lidí.

Konflikt vypukl poté, co palestinské teroristické hnutí Hamás 7. října loňského roku zaútočilo na izraelské území, zabilo na 1200 lidí a uneslo do Pásma Gazy více než 250 rukojmích. Od té doby se Hizballáh z jižního Libanonu zapojil do přeshraničních střetů s Izraelem.