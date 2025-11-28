Zabití člena Hizballáhu bude mít dohru. Hnutí se chce mstít

  21:15
Hizballáh má právo pomstít smrt svého člena Hajsama Alího Tabatabáího, který zahynul v neděli při izraelském útoku, řekl v pátek podle agentur vůdce tohoto libanonského hnutí Naím Kásim ve svém projevu. Tabatabáí působil jako šéf štábu hnutí a byl považován za druhého nejvyššího vůdce skupiny.
Bojovníci Hizballáhu nesou rakve pěti spolubojovníků zabitých při izraelských útocích v libanonském městě Nabatieh. (2. listopadu 2025) | foto: Mohammad ZaatariAP

„Máme právo reagovat a rozhodneme se, kdy tak učiníme,“ řekl podle agentury AFP Kásim. Zabití Tabatabáího označil vůdce hnutí za zjevný útok ze strany Izraele.

Kásim také podle agentury Reuters doufá, že návštěva papeže Lva XIV. přiměje Izrael, aby s útoky na Libanon přestal. Papež má zemi navštívit v neděli, mimo jiné se setká s prezidentem Josephem Aúnem.

Izrael ze vzduchu zaútočil na Bejrút, cílil na náčelníka štábu Hizballáhu

Před rokem uzavřel Izrael a Hizballáh příměří, které mezi nimi ukončilo dlouholetý konflikt.

Ten se vyostřil 8. října 2023, kdy Hizballáh začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih Izraele. Izraelská armáda ostřelování přes hranici opětovala.

Izrael udeřil na infrastrukturu Hizballáhu v Libanonu. Obyvatele předem varoval

Od té doby ale izraelská armáda nesčetněkrát klid zbraní porušila, tvrdí řada světových organizací. Zvláště v posledních týdnech zintenzivnil Izrael útoky na Hizballáh a tvrdí, že skupina porušuje rok trvající příměří. Hizballáh ale tvrdí, že jeho členové příměří dodržují.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...

Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh Eduarda VIII.? Jenže Richard Avedon ukázal, že za leskem šperků a noblesními pózami se skrývá mnohem...

Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost

Móda z předávání cen Český slavík 2025

Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale odnese pochvalu za nejlepší outfit večera? Stylista Jakub Eliáš ohodnotil outfity několika hostů....

Policejní auto srazilo v Plzeňské ulici v Praze chodce, ten na místě zemřel

Na pražském Barrandově se střetlo auto s tramvají. (20. prosince 2019)

Policejní auto srazilo v pátek večer v Plzeňské ulici v Praze chodce. Navzdory poskytnuté první pomoci posádkou svým zraněním na místě podlehl. Server Novinky.cz uvedl, že okolnosti nehody vyšetřují...

28. listopadu 2025  21:50,  aktualizováno  22:07

Trump zruší všechny Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

Donald Trump naznačuje, že místo Joea Bidena podepisoval dokumenty automat....

Republikánský americký prezident Donald Trump napsal na své sociální síti, že ruší exekutivní příkazy svého demokratického předchůdce Joea Bidena podepsané automatickým perem. Právní důsledky...

28. listopadu 2025  22:01

Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové...

28. listopadu 2025  20:20,  aktualizováno  21:13

Na dvou tankerech z ruské stínové flotily propukl u Turecka požár

Dým na Černým mořem po požáru, který vypukl ve strojovně tankeru. (29....

Na dvou tankerech v Černém moři, které zřejmě slouží pro pašování ruské ropy, propukly požáry patrně způsobené výbuchy. Podle oznámení tureckého námořního úřadu byly k tankerům vyslány záchranné...

28. listopadu 2025  20:18,  aktualizováno  21:12

Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem

ilustrační snímek

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v pátek oznámila, že ruší svůj věrnostní program, protože se slev rozhodlo využít příliš mnoho cestujících a po osmi měsících od jeho zahájení se...

28. listopadu 2025  21:01

NCOZ našla u šéfa Správy železnic 80 milionů v hotovosti. Úspory mého otce, tvrdí

Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na slavnostním zprovoznění opravené trati...

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) objevili u generálního ředitele Správy železnic (SŽ) Jiřího Svobody v přepočtu více než 80 milionů korun v hotovosti. Peníze v...

28. listopadu 2025  14:33,  aktualizováno  20:57

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

28. listopadu 2025  20:11

Bělehradské čekání na Godota. Hlavní město Srbska konečně bude mít metro

Vizualizace stanic metra v Bělehradě. První linka by mohla být zprovozněna v...

Dlouhé čekání obyvatel největšího evropského hlavního města bez metra se chýlí ke konci. Představitelé města loni podepsali závazné smlouvy v hodnotě 1 miliardy eur s čínskými a francouzskými...

28. listopadu 2025

Ukrajina si nemohla jaderné zbraně nechat. Byl by z ní vyvrhel, říká historik

Německý historik Stefan Kieninger (27. listopadu 2025)

Agrese na Ukrajině pramení z ruského komplexu, že Amerika zneužila jeho slabosti po konci studené války. Není na tom něco pravdy? „Clintonova administrativa se maximálně snažila, aby se Rusko stalo...

28. listopadu 2025

Skácel se strom, který zasadil v Bratislavě exprezident Klaus. K úklidu se nikdo nemá

Prezidenti ČR a Slovenska Václav Klaus a Rudolf Schuster zasadili v zahradě...

Pod okny sídla slovenského prezidenta v Bratislavě spadl strom, který svého času v Bratislavě zasadil Václav Klaus ještě jako český prezident. Upozornil na to v pátek na svém webu slovenský list...

28. listopadu 2025  19:56

Na 45 ran deset nožů. V obviněném z mírovské vraždy poznali dávného vraha

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Před jedenácti lety brutálním způsobem zavraždil svou kamarádku, za což měl zůstat za mřížemi až téměř do konce roku 2030. Nakonec byl před třemi týdny předčasně podmínečně propuštěn a nyní ho...

28. listopadu 2025  19:16

