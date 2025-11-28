„Máme právo reagovat a rozhodneme se, kdy tak učiníme,“ řekl podle agentury AFP Kásim. Zabití Tabatabáího označil vůdce hnutí za zjevný útok ze strany Izraele.
Kásim také podle agentury Reuters doufá, že návštěva papeže Lva XIV. přiměje Izrael, aby s útoky na Libanon přestal. Papež má zemi navštívit v neděli, mimo jiné se setká s prezidentem Josephem Aúnem.
|
Izrael ze vzduchu zaútočil na Bejrút, cílil na náčelníka štábu Hizballáhu
Před rokem uzavřel Izrael a Hizballáh příměří, které mezi nimi ukončilo dlouholetý konflikt.
Ten se vyostřil 8. října 2023, kdy Hizballáh začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih Izraele. Izraelská armáda ostřelování přes hranici opětovala.
|
Izrael udeřil na infrastrukturu Hizballáhu v Libanonu. Obyvatele předem varoval
Od té doby ale izraelská armáda nesčetněkrát klid zbraní porušila, tvrdí řada světových organizací. Zvláště v posledních týdnech zintenzivnil Izrael útoky na Hizballáh a tvrdí, že skupina porušuje rok trvající příměří. Hizballáh ale tvrdí, že jeho členové příměří dodržují.