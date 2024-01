Hizballáh překvapivým úderem zasáhl „oči“ Izraele. Situace se vyhrocuje

Hizballáh vypálil na základnu na hoře Meron, která se nachází asi osm kilometrů od libanonských hranic, více než 40 raket.

Libanonská skupina využívá starší protitankové střely, jako je Sager, Tufan nebo Kornet. Kromě toho má však k dispozici i modernější protitankové střely jako Kornet-EM, schopné údajně dosáhnout až 10 kilometrů.

Hizballáh zveřejnil i videa útoku. Je na nich vidět, že protitankovými řízenými střelami zasáhl dvě radarové kopule, které poskytují Izraeli letecký obraz oblasti, včetně části území Libanonu.

Armáda potvrdila, že část detekční infrastruktury v oddělení řízení letového provozu byla poškozena. Mluvčí izraelských obranných sil Daniel Hagari uvedl, že škody na základně budou opraveny.

„Díky přípravám v předstihu oddělení nadále funguje. Má v záloze další systémy,“ řekl portálu Times of Israel s tím, že armáda incident vyšetřuje, aby zabránila podobným útokům. „Čelíme na severu výzvě, na kterou jsme připraveni.“

Základna izraelského letectva na hoře Meron je jedním z nejdůležitějších míst pro kontrolu vzdušného prostoru na severu Izraele. Pro její monitorování Libanonu a Sýrie se jí přezdívá „Oči státu,“ uvádí francouzský deník Le Monde.

List Haarec podotýká, že Izrael sice dokáže zachytit rakety nebo střely s vysokou dráhou letu systémem Železná kopule (Iron Dome), ale nedokáže si poradit s protitankovými střelami letícími v malé výšce. Obrněné transportéry a tanky chrání aktivní obranný systém Trophy, který začal Izrael používat v reakci na druhou libanonskou válku, kdy se Hizballáhu dařilo ničit jeho obrněná vozidla.

Podle Haarecu není jasné, proč izraelská armáda citlivé zařízení neobklopila stejnými ploty, které instalovala podél severní hranice. Ty slouží k zadržení protitankových střel.

Hizballáh útok na zařízení označil jako „prvotní odvetu“ za izraelský úder, který minulý týden v Bejrútu zabil zástupce šéfa Hamásu Sáliha Arúrího a dalších šest představitelů tohoto palestinského hnutí. Izrael se sice k útoku na Arúrího veřejně nepřihlásil, ale nepochybuje se o tom, že jeho cílem mělo být ukázat Hamásu, že se nemůže cítit bezpečně ani v okolí Bejrútu, který platí za jeho útočiště.

Izrael zasadil bolestný úder

Náčelník generálního štábu izraelské armády generálporučík Herzi Halevi v neděli prohlásil, že libanonské hnutí bude za své činy pykat. „Hizballáh se rozhodl vstoupit do této války a my na něm vymáháme stále vyšší ceny. Včera zaplatil sedmi mrtvými, zaplatil také dvěma velmi, velmi důležitými cíli a my navyšujeme cenu, kterou platí,“ řekl.

V pondělí agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje z bezpečnostních kruhů uvedla, že při izraelském úderu na jihu Libanonu byl zabit Visám Tavíl, zástupce velitele jednotky v rámci praporu Radván, elitních jednotek Hizballáhu. „Tohle je velmi bolestný úder,“ citovala agentura Reuters jeden ze zdrojů. „Nyní se situace vyhrotí,“ uvedl druhý zdroj.

Od 8. října se v důsledku vypuknutí války mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy rozhořely střety také na izraelsko-libanonské hranici, Izrael při vzdušných úderech v jižním Libanonu zabil přes 130 bojovníků Hizballáhu. Dalších 19 bylo zabito na území Sýrie.