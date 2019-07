Průlom v léčbě AIDS. Vědcům se poprvé podařilo zničit HIV u nakažených myší

16:56 , aktualizováno 16:56

Je to vůbec poprvé, co se vědcům podařilo něco takového. Zcela vyléčit infikovaný organismus, a to u pokusných myší. Je to nadobyčej nadějná zpráva na cestě k vymýcení jedné z nejobávanějších nemocí světa, i když využití léčby u člověka je ještě hodně vzdálené.