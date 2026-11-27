Hitlerova mládež neboli Hitlerjugend (HJ) měla mládež zocelit, než plně nastoupí do služeb svého vůdce. Oficiální posvěcení od státu k tomu získala před 90 lety, 1. prosince 1936, kdy se zákonem do její výhradní kompetence dostala výchova dětí mimo školu a domov.
Podle historika Michaela Buddruse bylo v HJ za války na 8,7 milionu mladistvých, což odpovídá přibližně 85 procentům všech lidí ve věku 10 až 18 let. V říjnu 1945 byla organizace rozpuštěna a v Německu je nyní „ústavně protiprávní organizací“ a šíření či veřejné používání jejích symbolů, s výjimkou vzdělávacích nebo výzkumných účelů, je nezákonné.
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Její počátky sahají až do roku 1922, kdy vznikla coby Svaz mládeže NSDAP. Název Hitlerjugend přijala po reorganizaci v roce 1926. Zpočátku byla pouze jednou z mnoha podobných organizací, vyžití pro děti ve volném čase nabízely vedle dalších politických stran i tradiční sportovní spolky, církve či odbory.
Velký rozmach zažila HJ, zahrnující vedle stejnojmenné organizace pro chlapce mezi 14 a 18 lety i Bund Deutscher Mädel pro dívky v témže věku a dvě odnože pro mladší děti od 10 do 14 let, teprve po uchopení moci nacisty.
Mezi lety 1932 až 1939 stoupl počet jejích členů z pouhých 100 000 na bezmála devět milionů. Zejména proto, že Hitlerův režim v rámci zglajchšaltování celé společnosti ostatní organizace postupně zrušil a současně nevybíravými metodami na přistoupení k HJ tlačil.
Dobrodružství v uniformě a únik od rodičů
Většina mladých se ale do Hitlerjugend přihlásila dobrovolně ještě předtím, než se členství stalo povinným. Snaha se „službě“ u HJ vyhnout byla pouze výjimkou. HJ totiž mnohým poskytla únik před neutěšenou realitou všedních dnů, případně z dosahu přísné rodičovské výchovy.
Dodnes je to patrné i na svědectvích pamětníků, kteří o svém členství v HJ s odstupem let vyprávějí s nemalou dávkou nostalgie. Zmiňují se o nadšení dobrodružství a nošení uniforem, o tom, že velké většině pramálo vadil přísný řád, na který byli tak jako tak zvyklí z domova či školy.
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Uvádějí také, že nacisté po letech strádání a bezvýchodnosti dokázali dát mládeži pocit pevné životní perspektivy. Že v rámci HJ panovala nebývalá rovnost mezi všemi, ať již pocházeli z dělnických rodin či měšťanského prostředí, a že pochodování a cvičení ve zbrani bylo vlastně jen zábavnou hrou na vojáky. Nepříjemné vzpomínky, pokud nějaké měli, vymazal čas.
Indoktrinace a stovky mrtvých dětí
Hitlerjugend nebyla však ani zdaleka tak neškodná, jak by se z podobných líčení mohlo zdát. Fungovala totiž jako velmi účinný nástroj k ovládnutí a indoktrinaci nastupující generace.
Chlapci se v jejím rámci měnili v loajální a disciplinované bojovníky, ochotné obětovat svůj život bez mrknutí oka národu a vůdci, dívky v pokorné strážkyně rodinného krbu a „dodavatelky“ dalších vojáků.
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Všem pak byla v HJ vštěpována zvrácená dogmata o nadřazenosti nordické rasy a nutnosti očistit národní společenství od „nepřátelských elementů“, zejména Židů. Těm bylo členství v HJ zákonem zakázáno. O ledabylém i drsném zacházení s dětmi v rámci HJ pak svědčí i to, že jen v letech 1933 až 1939 jich na 650 během aktivit v rámci organizace zemřelo.
Zkušenost se členstvím v HJ poznamenala celou jednu generaci německých dětí, včetně řady pozdějších představitelů veřejného života. „Službou“ v HJ prošel v mládí například pozdější papež Benedikt XVI., nositel Nobelovy ceny za literaturu Günter Grass či dlouholetý ministr zahraničí SRN Hans-Dietrich Genscher.
Z táborů rovnou do bojů o Berlín
Důležitost Hitlerjugend pro nacisty samotné dokresluje fakt, že v jejím čele stál říšský mládežnický vůdce, přímo podřízený „vůdci“ Adolfu Hitlerovi. Tuto funkci zastával nejprve Baldur von Schirach, odsouzený po válce v norimberském procesu na 20 let do vězení za podíl na deportacích Židů do koncentračních táborů.
V roce 1940 jej ve funkci vystřídal Arthur Axmann. Zejména pod jeho vedením se HJ za vzrůstajícího dohledu státu zcela proměnila na organizaci pro výchovu armádního dorostu. Zavládla přísná hierarchie a vojenská disciplína, po počáteční mládežnické autonomii nezbylo ani stopy. Starší ročníky putovaly přímo na frontu.
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Na konci války, například při zuřivé a zbytečné obraně Berlína před poslední spojeneckou ofenzivou, byli na Axmannův příkaz do přímých bojů zataženi i nejmladší členové HJ, desetileté až čtrnáctileté děti.
Nacista Axmann byl v roce 1949 v norimberském procesu odsouzen za válečné zločiny pouze ke třem letům vězení. Poté se se střídavými úspěchy věnoval podnikání, dlouho žil na španělských Kanárských ostrovech a zemřel v 83 letech v roce 1996 v Berlíně.